A választások előtt 16 nappal hozott újabb vészhelyzeti rendeletet a kormány

Veszélyhelyzet idején a mezőgazdasági termékeket szállító fuvarozók mentesülnek az útdíj megfizetése alól – olvashtó a péntek este megjelent Magyar Közlönyben. A mentesítés nem mindenkire, hanem csak a kormányrendelet mellékletében felsorolt termékekre és meghatározott viszonylatokra, időtartamra érvényes.

A mentesítéshez hatósági bizonyítvány szükséges, amelyet a jegyző 5 napon belül kiállít. A viszonylati jegy alapján csak a kérelmezett termékek szállítása engedélyezett díjmentesen

Az útdíjrendszerben tévesen megadott tengelyszám vagy környezetvédelmi kategória esetén, ha a valós adatokat igazolják és a különbözetet befizetik, el lehet kerülni a közigazgatási bírságot. A bírságkönnyítés csak egyszer vehető igénybe ugyanazon járműre és üzembentartóra, 60 napon belüli ismételt jogosulatlan úthasználat esetén már nem alkalmazható

A rendelet 2026. május 1-jén lép hatályba.