A várólisták csökkentése és a sürgősségi ellátás fejlesztése is miniszteri biztost kapott

Hegedűs Zsolt egészségügyért felelős miniszter három terület felügyeletére is miniszteri biztost szán – derült ki a dokumentumból. A tárcavezető által szignózott utasítások szerint:

Dr. Bognár Zsoltot július elsejétől miniszteri biztossá nevezték ki a sürgősségi ellátás fejlesztéséért. Feladata a sürgősségi betegellátó rendszer teljes áttekintése és fejlesztési javaslatok kidolgozása, ennek keretében egyebek mellett elemzi a betegutakat, ellátási kapacitásokat, humánerőforrásokat a hozzáférhetőség és betegbiztonság javítása érdekében, javaslatokat tesz a sürgősségi osztályok hatékonyabb működésére és kapacitásaira, valamint vizsgálja a mentés és betegszállítás átszervezésének lehetőségét az Országos Mentőszolgálat tehermentesítésére is.

Dr. Szekeres György Tibort szintén július 1-től miniszteri biztossá nevezték ki a mentális egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséért. A miniszteri biztos feladata egyebek mellett a teljes mentális egészségügyi ellátórendszer áttekintése, különös tekintettel a pszichiátriai, gyermek- és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai, pszichoterápiás, klinikai szakpszichológiai, közösségi pszichiátriai, rehabilitációs és krízisellátási területekre.

Dr. Zahár Ákost is miniszteri biztossá nevezték ki ugyanúgy július 1-től az ortopédiai-traumatológiai várólisták csökkentéséért. Feladata az ortopédiai-traumatológiai várólisták, különösen a csípő- és térdprotézis-várólisták áttekintése, elemzése. A biztos javaslatokat tesz a várólisták optimalizálására, a várakozók számának csökkentésére, a műtétek számának növelésére. Részt vesz a várólista-csökkentési programok koordinálásában, együttműködik az Országos Kórházi Főigazgatósággal és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel.

Oktatási stratégia

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter is kinevezett egy miniszteri biztost, ugyanúgy július első napjától. Csapodi Csaba feladata az országos oktatási stratégia kidolgozásának és az új tantervi szabályozók megalkotásának koordinálása, a biztos javaslatot készít a pedagógusképzés és továbbképzés átalakítására, és új, oktatási kutatásokkal és fejlesztésekkel foglalkozó intézetet hoz létre.

Állami Ménesgazdaság

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter Dombovári Márk Imrét nevezte ki miniszteri biztossá az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad működésének biztosítására. A miniszteri biztos irányítja és felügyeli a Ménesgazdaság működését, gazdálkodását, gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Feladata a belső ellenőrzés megszervezése, a kontrollrendszer és a vagyonkezelés átalakítására javaslattétel. A szakmai tevékenységet tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi. Szabálytalanság esetén azonnal dönt a hatósági eljárások elindításáról.