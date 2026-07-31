A vártnál hamarabb indulhat el a Dunamenti Erőmű

A Mol Dunai Finomítójánál Hernádi Zsolt Mol elnök-vezérigazgatóval együtt tartottak sajtótájékoztatót. A Mol százhalombattai finomítója várhatóan szeptember 22-én lesz készen a teljes kapacitású üzemelés tesztelésére – erről is beszélt a kormányfő. A Duna alacsony vízállása a finomító működését nem érinti, mivel a szükséges fejlesztéseket a Mol korábban elvégezte. Az üzemanyagpiacon a dízelellátás jelenti a legnagyobb kihívást: az orosz dízelexport kiesése miatt 10-13 százalék hiányzik a világpiacról, ami felhajtotta az árakat. Az ellátás Magyarországon biztosított, de a további dízelimport és az importparitás fenntartása kulcsfontosságú a problémák elkerüléséhez. Hernádi Zsolt szerint egyértelmű, hogy állami beavatkozással nem lehet az üzemanyagturizmust megfékezni, mert „mindig megtalálják az emberek a módját, hogy a lehetőségeket megragadják.” A Mol elnök-vezérigazatója közölte azt is, hogy a dizelimportban logisztikai nehézségeket okoz számukra, hogy alacsony a Duna vízállása, mert így vízi úton nem tudnak üzemanyagot behozni uszályokkal.

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