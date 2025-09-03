A vasárnapi kötcsei piknik egy fontos dologban még Tusványost és a Tranzitot is lekörözi

A kötcsei esemény fő szervezője 2004 óta a Gulyás Gergely, Kövér László és Dömötör Csaba nevével fémjelzett Fidesz-szervezet, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány. Orbán Viktor szeptemberben mindig a Somogy vármegyei településen „gurítja el” az őszi politikai szezont, ahol zárt körben tart politikai eligazítást a NER politikai-közéleti holdudvarának. Kötcsei hagyomány, hogy a résztvevők titoktartásra hivatkozva nem, vagy csak igen szűkszavúan nyilatkoznak a bent elhangzottakról, főleg Orbán Viktor beszédéről.

Kötcse legalább olyan fontos helyszín a fideszes közösség számára, mint a tusványosi dzsembori Erdélyben, vagy a tihanyi Tranzit Fesztivál. Tavaly egyébként rendhagyó módon igen hangos zenével fogadták a résztvevőket a kúria bejáratánál, többek szerint azért, hogy az interjút készítő újságírók dolgát megnehezítsék. Kérdés, hogy most lesz-e bármilyen meglepetés a megváltozott belpolitikai helyzetben.

A kötcsei eseményt többnyire szeptember első hétvégéjén rendezik, de 2010-ben, 2011-ben és 2018-ban az őszi mellett volt egy-egy nyár elejei összejövetel is. 2024-ben szeptember 7-én zajlott a piknik a Dobozy-kúriában, s idén is ez a kiválasztott nap.

Az épület jelenlegi tulajdonosát, Dobozy Miklóst egyébként tavaly Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntette ki.

A piknik szervezése három civil szervezet feladata: a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítványé, a Barankovics Alapítványé és a Belvárosi Polgári Szaloné – áll Gulyás Gergelyék alapítványának honlapján.

A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítványhoz a 2024-es beszámoló szerint – ahogy eddig, úgy – tavaly is menetrendszerűen érkezett az állami forrás.

A szervezet 1,8 milliárd forintos összbevételéből a központi költségvetési támogatás 1,59 milliárdot tett ki.

A maradék bevétel többségét két érdekes tétel összege tette ki: az úgynevezett „külső szervezetektől” kapott támogatás, amelynek köszönhetően a korábbi 331,6 millió helyett tavaly már 495,3 millió forint landolt a számlájukon. Bár az „alapítvány létrehozása óta elfogadnak adományokat a célkitűzéseikkel azonosuló, egyértelműen azonosítható magyarországi, valamint nemzetközi jogi- és magánszemélyektől” – írják weblapjukon –, mégis felmerül a kérdés, hogy mit takar a „külső szervezet”?

Ezen kívül „nemzetközi kapcsolatok” címszó alatt is érkezett anyagi segítség, ami a korábbi 359,7 millió forintos támogatás helyett tavaly már 398,7 millió volt. Az elnevezésből akár arra is lehet következtetni, hogy külföldről érkező összegről lehet szó, ami azért lehetne érzékeny tétel – ha nem éppen kormánypárti entitásról lenne szó –, mert a Szuverenitásvédelmi Hivatal épp a külföldről érkező források ellen üzent hadat.

Mivel a beszámoló nem tér ki ezek részletezésére, küldtünk kérdést az alapítványnak, mit takar a fenti két támogatás, amint érkezik válasz, frissítjük cikkünket.

Mindenesetre a kötcsei piknik fő pillérének számító szervezetnek nem lehet oka panaszra, az alapítvány vagyona az évek alatt szépen gyarapodott. A 2024-es beszámoló szerint csak tavaly 300 millió forinttal hízott, így immár 5,2 milliárd forintnál jár a saját tőke nagysága.

(Érdekességképpen: a Tusványost szervező Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítványnak 2024-ben a korábbi 444,6 millióról 1 milliárd forintra nőtt a saját tőkéje, míg a Tranzitért felelős Kommentár Alapítvány tavaly 510 millió forinttal hízott, így most már 2,2 milliárd forintos vagyonnal rendelkezik).

Igaz, az alapítvány nettó eredménye tavaly a felére zsugorodott – 642 millióról 310 millióra –, ennek ellenére személyi jellegű ráfordításokra a korábbi 468,1 millió helyett már 505,7 milliót költhettek.

Az alapítvány a Kötcsei Találkozón kívül egyébként számos rendezvényt koordinál, például a februári miniszterelnöki évértékelőket is ők szokták szervezni. Tavaly decemberben pedig – ahogy írják – az év egyik legjelentősebb eseményét is tető alá hozták, amikor a Patrióták Európai Képviselőcsoportjának 160 fője – köztük 64 EP-képviselő – Budapestre látogatott az első tanulmányútjára.

A másik alapítvány tavaly mégsem volt támogató?

A 2021-ben alapított Barankovics István Alapítvány – melynek tagja Latorcai János, az Országgyűlés KDNP-s alenöke is – azonban tavalyi beszámolójában egy szót sem ejt a Kötcsei Találkozóról. A dokumentumban mindössze az tűnik fel, hogy a személyi jellegű ráfordításaik milyen mértékben nőttek:

a korábbi 11,4 millió forint helyett tavaly már 19,6 millióval gazdálkodhattak, pedig csak 2,5 fős volt a szervezet átlagos – úgynevezett – statisztikai létszáma, és mint írják: a korábbi éveknek megfelelően a kuratóriumának elnöke, alelnöke, illetve a kuratórium tagjai 2024-ben tiszteletdíjat, juttatást vagy költségtérítést nem kaptak.

Mindenesetre a Kötcsei Találkozó nélkül is 151,6 millió jutott az alapítványnak.

Belvárosi Polgári Szalon

A 2003-ban alapított Belvárosi Polgári Szalon nincs bejegyezve a civil szervezetek közé, ezért nincs beszámolója sem – legalábbis mi a mindenki által elérhető nyilvántartásokban ezeknek semmi jelét nem találtuk. De 2023-ban, a jubileumi 20. születésnapján Orbán Viktor ünnepi beszédében azt mondta, hogy az egész ország számára példa, ami az elmúlt két évtizedben az V. kerületi Cukor utcában történt, „mindenhol ilyen közösségeket kell építenünk; így az ellenfeleink sosem tudnák hazánkat a fejlődési pályáról letéríteni”.