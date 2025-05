A világsajtóban is téma lett a fideszes törvénytervezet

A lépéssel az AP cikke szerint az Orbán-kormány „szorosabb irányítás alá helyezi a politikai véleménynyilvánítás és a civil szerepvállalást”, hozzátéve, hogy a 15 éve hatalmon lévő Orbán Viktor „jelentős kihívás elé néz” a jövőre esedékes választásokon. A Reuters hírügynökség a törvénnyel kapcsolatban kiemelte , hogy Orbán már márciusban keményebb fellépést ígért a külföldi támogatásokkal szemben, ahogy fokozza kampányát a 2026-os választások előtt, amin „példátlan kihívás elé néz egy új ellenzéki párt miatt”. A törvénnyel kapcsolatban megjegyezték, hogy a hatóságok bemehetnek a szervezetek irodáiba, hogy megvizsgálják az irataikat és elektronikai eszközeiket. A hírben emellett jelezték, hogy egy külföldi pénzt elfogadó szervezetnek a támogatás 25-szörösét kell büntetésként befizetnie, és ha ezt 15 napon belül nem teszi meg, akkor be kell szüntetnie a működését.

A nagy globális hírügynökségek és több európai lap is beszámolt a Fidesz által benyújtott Oroszország-törvényről, ami alapján a Szuverenitásvédelmi Hivatal listázhatja, a kormány pedig jegyzékre teheti azokat az újságokat, civil szervezeteket, amelyek tevékenysége a Fidesz szerint veszélyezteti Magyarország szuverenitását. Az AP amerikai hírügynökség kiemelte , hogy a törvényjavaslattal a kormány „jelentősen kiszélesítette a kritikus média és civil szervezetek elleni, hosszú ideje tartó szigorú fellépését”. A hírükben „ellentmondásosként” jellemezték a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, amelynek hatáskörét kiszélesítené a jogszabály – számolt be róla a Telex.

A legnagyobb hírügyökségek is beszámoltak a lépésről.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!