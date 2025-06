A volt fideszes polgármester újra kirúgta a bíróság által visszahelyezett asszisztenst

A Nyíregyházi Törvényszék jogerős döntése szerint vissza kellett helyezni állásába azt a nyírcsászári háziorvosi asszisztenst, akit márciusban bocsátott el Szkibáné Teliska Éva, a település korábbi fideszes polgármestere. Az ítélet értelmében az önkormányzatnak ki kell fizetnie Kovács Anita elmaradt bérét is. A Magyar Narancs szerint a polgármesternő a jogerős ítélet után egy nappal, és egy nappal azelőtt, hogy az asszisztens ismét munkába állt volna, újra elbocsátotta őt. A lap megjegyzi: Szkibáné maga is a sorozatos és tendenciózus elbocsátások miatt veszítette el polgármesteri posztját.

A 24.hu korábban arról számolt be, hogy a tavaly megválasztott Szkibáné hivatalba lépését követően több elbocsátással is próbálta megfélemlíteni a helyi ellenzéket: előbb egy nyugdíjas óvónőként dolgozó képviselőt, majd a jegyzőt, végül pedig Kovács Anitát bocsátotta el. A politikai indíttatású elbocsátások országos botrányt váltottak ki, a település képviselő-testülete április 10-én feloszlatta magát, ezzel megszűnt Szkibáné megbízatása is.

A július 6-ra kitűzött időközi választáson Szkibáné ismét elindul, bár a Fidesz-logót nem használhatja, a párt támogatását azonban továbbra is élvezi. Képviselőjelölti csapatában szerepel a háziorvos másik asszisztense is.

Kovács Anita a lapnak azt mondta: nem érti a polgármester megalázó viselkedését, mivel az elbocsátása előtt személyesen nem ismerték egymást, és a második kirúgása előtt még a bíróság által megítélt pénzt sem fizették ki számára.