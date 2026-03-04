3p
Közélet Fidesz Tisza Párt Választás 2026

A Závecz és a Publicus is Tisza-vezetést mér friss kutatásaiban

mfor.hu

A friss felmérések szerint a biztos pártválasztók között a Závecznél 50-38-ra, míg a Publicusnál 47-39-re vezet a Tisza.

Növelte előnyét a Tisza Párt, a biztos részvételt ígérő, pártot választó szavazók körében már 50 százalék a támogatottsága a Fidesz 38 százalékával szemben – derül ki a Závecz Research friss, pártpreferenciákat vizsgáló közvélemény-kutatásából. A két nagy párt közötti különbség az előző, januári felmérés óta ezzel 10 százalékpontról 12 százalékpontra nőtt – számol be róla a HVG.

A Tisza a teljes népesség körében is növelte előnyét, itt 38-32-re vezet, igaz, mindkét párt növelte szavazói arányát, januárban még 36 százalék állt a Tisza, 31 százalék pedig a Fidesz mellett. A bizonytalanok aránya 23 százalékról 20-ra csökkent.

A Závecz kutatása szerint a két nagy pártot leszámítva csak a Mi Hazánk jutna be a parlamentbe. Toroczkai Lászlóék a teljes népesség körében 5, a biztos szavazó pártválasztók körében 7 százalékon állnak. Utóbbi kategóriában a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt is vesztett támogatottságából, előbbi már csak 3, utóbbi pedig már csak 2 százalékot kapna.

A Závecz azt is megmérte, hogy melyik párt szavazói mennyire elkötelezettek a választásuk mellett. A felmérésből kiderül, hogy a tiszások, a fideszesek és a mi hazánkosok több mint négyötöde rendíthetetlen: 82, 84, illetve 83 százalék mondta azt a három párt esetében, hogy biztos, hogy rájuk szavaz. A DK-nál ez az arány 66 százalék, a Kutyapártnál pedig csak 48 százalék.

A Závecz Research felmérése 2026. február 22-28. közötti adatfelvétellel, demográfiailag reprezentatív mintán készült 1000 fő megkérdezésével, a hibahatár 3,2 százalék.

Ha most vasárnap lennének a választások
Ha most vasárnap lennének a választások
Fotó: MTI

A Publicus friss kutatása szerint a teljes népesség körében 35-30-ra, a biztos választóknál 40-35-ra, a biztos szavazó pártválasztóknál 47-39-re vezet a kormánypártok előtt. A parlamenti küszöböt harmadikként a Mi Hazánk is megugraná – a biztos szavazó pártválasztóknál 6, a biztos választóknál 5, a teljes népességnél 4 százalékon áll a széljobb formáció –, a DK és a Kutyapárt viszont gondban lehet: előbbi a teljes népességben 3, a másik két kategóriában 4-4 százalékon áll, a kétfarkúaknak pedig előbbiben és a biztos választóknál 3-3, a szavazó pártválasztóknál pedig 4 százalékot mért a közvélemény-kutató cég – számol be róla a Népszava.

A Publicus januári méréseihez képest némileg csökkent a kormányzással elégedetlenek száma, három év után először esett be 60 százalék alá, jelenleg százból 57-en gondolják úgy, rossz irányba mennek a dolgok az országban.

A felfokozott politikai aktivitást mutatja a részvételi hajlandóság ígérete a majdani voksoláson. A két nagy párt között kiegyenlítődni látszik a helyzet, a tiszások 89, míg a Fidesz-KDNP-sek 88 százaléka tervezi, hogy elmegy szavazni, a többi párt szimpatizánsai esetében 84 százaléknyi a hajlandóság, a bizonytalanoknak pedig háromnegyede gondolja, hogy április második hétvégéjén az urnákhoz járul majd.

Egészen más véleményen vannak a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatására válaszolók. A február elején megjelent felmérés szerint a magyarok közel fele (46 százalék) Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb kormányfőnek, s csak alig több, mint harmaduk (35 százalék) gondol így Magyar Péterre. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A nagy duett bejött a tévézőknek

Fekete Pákó és Gáspár Bea nagyot kaszált – megint a TV2 dörzsölhette a tenyerét

Így alakultak a 9. hét nézettségi adatai.

Magyar Péter váratlan kijelentést tett: benzinárstopot követel

Magyar Péter váratlan kijelentést tett: benzinárstopot követel

Egy korábban létező kormányzati intézkedés visszahozásáról beszélt.

Leszavazta a Fidesz a javaslatot, nem szüntetik meg a határon túliak szavazati jogát

Leszavazta a Fidesz a javaslatot, nem szüntetik meg a határon túliak szavazati jogát

A kormánypárt és a Mi Hazánk is nemet mondott.

Magyar Péter elárulta a Tisza Párt országos listájának első öt nevét

Magyar Péter elárulta a Tisza Párt országos listájának első öt nevét

Az országos listákat hivatalosan március 7-éig kell bejelenteni.

Nagy Márton a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) fennállásának 15. évfordulója alkalmából rendezett konferencián

„Ezer forintig emelnék az egyébként is magas üzemanyag-adókat” – olvasóinktól válogatunk

Mit kapunk az orosz olajtól? Vajon olcsóbb a benzin nálunk, mint a környező országokban? És ha nem, akkor a különbség kinél marad? Olvasóink nem hisznek Nagy Mártonnak.

Nem akármilyen focimeccs lesz ma Budapesten

Dávid és Góliát összecsap: a 48,5 millió eurós Fradi a 4,8 milliós Barcika ellen játssza a héten a harmadik meccsét.

Sikerült megpuccsolniuk az akkumulátor-hulladékfeldolgozót a pilisjászfaluiaknak

Sikerült megpuccsolniuk az akkumulátor-hulladékfeldolgozót a pilisjászfaluiaknak

Nem épül meg az üzem.

Orbán Viktor katonákat és rendőröket küldött a százhalombattai finomító védelmére

Orbán Viktor katonákat és rendőröket küldött a százhalombattai finomító védelmére

Terepszemlét tartott a miniszterelnök.

Nézőpont Intézet: a magyarok többsége a kormány álláspontját támogatja a kőolajvitában

Nézőpont Intézet: a magyarok többsége a kormány álláspontját támogatja a kőolajvitában

A magyarok többsége szerint nem Magyarországnak kellene engednie a Barátság kőolajvezeték újraindításáról szóló vitában – mondta a Nézőpont Intézet elemzője legfrissebb közvélemény-kutatásuk eredményét ismertetve az M1 aktuális csatornán szombaton.

Tényleg nyakunkon az 1000 forintos benzinár?

Tényleg nyakunkon az 1000 forintos benzinár?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a kormány azzal riogat, ha Ukrajna nem nyitja meg a Barátság kőolajvezetéket, akkor nem jöhet azon az – ahogy fogalmaznak – olcsó orosz olaj, s ez esetben a jelenleg átlagban 600 forint alatti üzemanyagárak 1000 forint fölé kerülhetnek. Reális ez vagy csak a politikai kampány része? Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168