A Závecz és a Publicus is Tisza-vezetést mér friss kutatásaiban

Növelte előnyét a Tisza Párt, a biztos részvételt ígérő, pártot választó szavazók körében már 50 százalék a támogatottsága a Fidesz 38 százalékával szemben – derül ki a Závecz Research friss, pártpreferenciákat vizsgáló közvélemény-kutatásából. A két nagy párt közötti különbség az előző, januári felmérés óta ezzel 10 százalékpontról 12 százalékpontra nőtt – számol be róla a HVG.

A Tisza a teljes népesség körében is növelte előnyét, itt 38-32-re vezet, igaz, mindkét párt növelte szavazói arányát, januárban még 36 százalék állt a Tisza, 31 százalék pedig a Fidesz mellett. A bizonytalanok aránya 23 százalékról 20-ra csökkent.

A Závecz kutatása szerint a két nagy pártot leszámítva csak a Mi Hazánk jutna be a parlamentbe. Toroczkai Lászlóék a teljes népesség körében 5, a biztos szavazó pártválasztók körében 7 százalékon állnak. Utóbbi kategóriában a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt is vesztett támogatottságából, előbbi már csak 3, utóbbi pedig már csak 2 százalékot kapna.

A Závecz azt is megmérte, hogy melyik párt szavazói mennyire elkötelezettek a választásuk mellett. A felmérésből kiderül, hogy a tiszások, a fideszesek és a mi hazánkosok több mint négyötöde rendíthetetlen: 82, 84, illetve 83 százalék mondta azt a három párt esetében, hogy biztos, hogy rájuk szavaz. A DK-nál ez az arány 66 százalék, a Kutyapártnál pedig csak 48 százalék.

A Závecz Research felmérése 2026. február 22-28. közötti adatfelvétellel, demográfiailag reprezentatív mintán készült 1000 fő megkérdezésével, a hibahatár 3,2 százalék.

Ha most vasárnap lennének a választások

Fotó: MTI

A Publicus friss kutatása szerint a teljes népesség körében 35-30-ra, a biztos választóknál 40-35-ra, a biztos szavazó pártválasztóknál 47-39-re vezet a kormánypártok előtt. A parlamenti küszöböt harmadikként a Mi Hazánk is megugraná – a biztos szavazó pártválasztóknál 6, a biztos választóknál 5, a teljes népességnél 4 százalékon áll a széljobb formáció –, a DK és a Kutyapárt viszont gondban lehet: előbbi a teljes népességben 3, a másik két kategóriában 4-4 százalékon áll, a kétfarkúaknak pedig előbbiben és a biztos választóknál 3-3, a szavazó pártválasztóknál pedig 4 százalékot mért a közvélemény-kutató cég – számol be róla a Népszava.

A Publicus januári méréseihez képest némileg csökkent a kormányzással elégedetlenek száma, három év után először esett be 60 százalék alá, jelenleg százból 57-en gondolják úgy, rossz irányba mennek a dolgok az országban.

A felfokozott politikai aktivitást mutatja a részvételi hajlandóság ígérete a majdani voksoláson. A két nagy párt között kiegyenlítődni látszik a helyzet, a tiszások 89, míg a Fidesz-KDNP-sek 88 százaléka tervezi, hogy elmegy szavazni, a többi párt szimpatizánsai esetében 84 százaléknyi a hajlandóság, a bizonytalanoknak pedig háromnegyede gondolja, hogy április második hétvégéjén az urnákhoz járul majd.