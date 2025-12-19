3p
Közélet Fidesz Magyar Kétfarkú Kutyapárt Tisza Párt Választás 2026 Magyar Péter Orbán Viktor

Abszolút többség szeretné leváltani az Orbán-kormányt – a Tiszának még van tartaléka is

mfor.hu

Az ország hat régiójában a Tisza vezet egy nagymintás, több hónapos kutatás adatai szerint.

Az Iránytű Intézet 5000 fő bevonásával, három hónapos időtartam alatt készített, nem a pillanatnyi preferenciákat mutató, hanem összesítésnek szánt kutatása alapján a választási részvételüket biztosra ígérők körében

„42 százalékkal tartja első helyét az ellenzéki Tisza Párt, míg a Fidesz-KDNP 10 százalékpontos lemaradásban van. A 32 százalékon álló kormánypártok mögött a Mi Hazánk a harmadik 5 százalékkal”.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 3, a Demokratikus Koalíció pedig 2 százalékon áll ebben az összevetésben, egyéb pártoka 1 százalék választana, a biztosan szavazók között pedig 15 százaléknyian nem döntötték még el, kire is adják a voksukat.

A társadalom abszolút többsége kormányváltást szeretne – mondta a Népszavának Pék Szabolcs, a mérést készítő intézet vezető elemzője. A szakértő kiemelte: a megkérdezettek körülbelül hattizede igényli ezt, ami még a TISZA táboron is túlnyúlik.

„Ez azt sugallja, hogy még a Tiszának is lehetnek tartalékai. A kormány maradását óhajtók aránya viszont megegyezik a Fidesz-tábor méretével, így egyelőre nem látszik honnan tudna kapitalizálni a kormánypárt”

– hangsúlyozta.

A választási aktivitást tekintve a kormánypárti szavazók továbbra sem hozzák az eddigi választások 90 százalék feletti szintjét. Csak 86 százaléknyian állítják, hogy biztosan elmennének szavazni most vasárnap, míg a Tisza Párt választói sokkal eltökéltebbek; 93 százalék tervezi, hogy mindenképpen az urnákhoz járul. A DK hívei a Fideszével megegyező aktivitást mutatnak, de figyelemre méltó, hogy a mi hazánkosok aktivitása jelentősen elmarad a két nagy párttól és a DK-tól. Szavazóik eltökéltsége csupán 76 százalék.

Az Iránytű adataiból az is kiderül:

az ország nyolc régiójából hatban Magyar Péter pártja vezet, és már csak kettőben őrzi fölényét a Fidesz-KDNP. 

A társadalom korcsoportjaiban még mindig törésvonal húzódik fiatalok és idősek között, ám év elejéhez képest itt is történtek elmozdulások.

A 18-29 évesek körében a Fidesz tovább gyengült; 14 helyett már csak 12 százalékos támogatottsággal bír, míg a Tisza Párt erősödött: 49 helyett 60 százalékot tudhat magáénak az Iránytű szerint.

A legfiatalabbak között egyébként a Kétfarkú Kutya Párt is eléri a bejutási küszöböt,

65 év felett viszont megfordulnak az erőviszonyok: A Fidesz 46 százalékkal uralja a pályát, a Tisza pedig 25 százalékon áll.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Óriási bírság várhat a Tisza Pártra?

150-200 milliós bírságot kaphat a Tisza, Magyar Péter szerint már „megvan az ítélet”

Karácsonyig több újszülött is családra találhat

Több mint ötven gyermek térhet haza a családjába, vagy nevelő-, illetve örökbefogadó szülőkhöz.

Négy év alatt 245 alkalommal veszített az állam

Legalábbis közérdekű adatigénylési pert. 

Orbán Viktor és társai kezdhetnek csomagolni egy friss kutatás szerint

Orbán Viktor és társai kezdhetnek csomagolni egy friss kutatás szerint

Republikon: 12 százalékpont a Tisza előnye.

A fideszesek be sem mentek a Szőlő utcáról szóló parlamenti vitára

A fideszesek be sem mentek a Szőlő utcáról szóló parlamenti vitára

Az ellenzék az üres padsoroknak beszélt.

Medián: diadalmas a Tisza előnye a 40 év alattiaknál

Medián: diadalmas a Tisza előnye a 40 év alattiaknál

Röviden: 57-14.

Lemondhatott a Szőlő utcai javítóintézet múlt héten kinevezett igazgatója

Megbízatása április végéig szólt volna.

Mi következik a benzinkutakon? Itt egy előrejelzés

Mi következik a benzinkutakon? Itt egy előrejelzés

Nyugalmas napok jönnek.

Nagy változás a javítónevelői vezetők kinevezésében

Ezentúl csak az országos büntetés-végrehajtási parancsnok nevezheti ki a javítónevelő intézetek igazgatóit. A gyermekotthonok is rendőri jelenlétet vagy iskolaőrt kapnak.

Török Gábor: „ez 4 hónappal a választás előtt már sok”

Török Gábor: „ez 4 hónappal a választás előtt már sok”

A politológus reagált a friss számokra.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben


Interjú a KBC Asset fióktelepének vezetőjével.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság (x)

A SZÉP Kártya használata mostantól egyszerűbb és k
Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú


A jövőben a cél az állami tulajdon mérséklése.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168