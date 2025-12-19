Abszolút többség szeretné leváltani az Orbán-kormányt – a Tiszának még van tartaléka is

Az Iránytű Intézet 5000 fő bevonásával, három hónapos időtartam alatt készített, nem a pillanatnyi preferenciákat mutató, hanem összesítésnek szánt kutatása alapján a választási részvételüket biztosra ígérők körében

„42 százalékkal tartja első helyét az ellenzéki Tisza Párt, míg a Fidesz-KDNP 10 százalékpontos lemaradásban van. A 32 százalékon álló kormánypártok mögött a Mi Hazánk a harmadik 5 százalékkal”.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 3, a Demokratikus Koalíció pedig 2 százalékon áll ebben az összevetésben, egyéb pártoka 1 százalék választana, a biztosan szavazók között pedig 15 százaléknyian nem döntötték még el, kire is adják a voksukat.

A társadalom abszolút többsége kormányváltást szeretne – mondta a Népszavának Pék Szabolcs, a mérést készítő intézet vezető elemzője. A szakértő kiemelte: a megkérdezettek körülbelül hattizede igényli ezt, ami még a TISZA táboron is túlnyúlik.

„Ez azt sugallja, hogy még a Tiszának is lehetnek tartalékai. A kormány maradását óhajtók aránya viszont megegyezik a Fidesz-tábor méretével, így egyelőre nem látszik honnan tudna kapitalizálni a kormánypárt”

– hangsúlyozta.

A választási aktivitást tekintve a kormánypárti szavazók továbbra sem hozzák az eddigi választások 90 százalék feletti szintjét. Csak 86 százaléknyian állítják, hogy biztosan elmennének szavazni most vasárnap, míg a Tisza Párt választói sokkal eltökéltebbek; 93 százalék tervezi, hogy mindenképpen az urnákhoz járul. A DK hívei a Fideszével megegyező aktivitást mutatnak, de figyelemre méltó, hogy a mi hazánkosok aktivitása jelentősen elmarad a két nagy párttól és a DK-tól. Szavazóik eltökéltsége csupán 76 százalék.

Az Iránytű adataiból az is kiderül:

az ország nyolc régiójából hatban Magyar Péter pártja vezet, és már csak kettőben őrzi fölényét a Fidesz-KDNP.

A társadalom korcsoportjaiban még mindig törésvonal húzódik fiatalok és idősek között, ám év elejéhez képest itt is történtek elmozdulások.

A 18-29 évesek körében a Fidesz tovább gyengült; 14 helyett már csak 12 százalékos támogatottsággal bír, míg a Tisza Párt erősödött: 49 helyett 60 százalékot tudhat magáénak az Iránytű szerint.

A legfiatalabbak között egyébként a Kétfarkú Kutya Párt is eléri a bejutási küszöböt,