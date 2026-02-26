Áder János nagyon megdicsérte a magyar akkumulátorfejlesztőket

A Bay Zoltán Kutatóintézet munkatársai több mint 10 éves kitartó munkával olyan fejlesztést hajtottak végre, amellyel az akkumulátortechnológia fejlesztésében a világhírnév kapujában állnak – mondta Áder János, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke a Planet Budapest Fenntarthatósági Expón csütörtökön.

A volt köztársasági elnök kiemelte, a világ többi részével ellentétben nem a katód, hanem az anód fejlesztését tekintették első számú feladatnak a magyar kutatók, akiknek a terméke túl van a teszteken, „nem ötletről beszélünk, hanem egy gyártható termékről”. „Nem tudunk ilyen fejlesztésről a világon, amely az akkumulátortechnológia hat fő szempontját egyszerre tudta megvalósítani” – fogalmazott Áder János. Ezek az energiasűrűség (rövidebb töltési idő), a biztonság, az ár, a környezeti szempontok, a tartósság és az adaptálhatóság – sorolta.

