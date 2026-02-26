1p
Közélet Áder János Akkumulátorgyár Környezetvédelem

Áder János nagyon megdicsérte a magyar akkumulátorfejlesztőket

mfor.hu

A volt köztársasági elnök szerint az akkumulátortechnológia fejlesztésében a világhírnév kapujában állnak a magyar kutatók.

A Bay Zoltán Kutatóintézet munkatársai több mint 10 éves kitartó munkával olyan fejlesztést hajtottak végre, amellyel az akkumulátortechnológia fejlesztésében a világhírnév kapujában állnak – mondta Áder János, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke a Planet Budapest Fenntarthatósági Expón csütörtökön.

A volt köztársasági elnök kiemelte, a világ többi részével ellentétben nem a katód, hanem az anód fejlesztését tekintették első számú feladatnak a magyar kutatók, akiknek a terméke túl van a teszteken, „nem ötletről beszélünk, hanem egy gyártható termékről”. „Nem tudunk ilyen fejlesztésről a világon, amely az akkumulátortechnológia hat fő szempontját egyszerre tudta megvalósítani” – fogalmazott Áder János. Ezek az energiasűrűség (rövidebb töltési idő), a biztonság, az ár, a környezeti szempontok, a tartósság és az adaptálhatóság – sorolta.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A Ferencváros játékosai ünneplik győzelmüket a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutásért játszott Ferencvárosi TC - PFK Ludogorec Razgrad visszavágó mérkőzés után a Groupama Arénában 2026. február 26-án. A Ferencváros 2-0-ra nyert, és így 3-2-es összesítéssel továbbjutott a nyolcaddöntőbe.

Legyőzhető ellenfelet kapott a Ferencváros a legjobb 16 között az Európa Ligában

A portugál Bragával játszik majd a zöld-fehér csapat a nyolcaddöntőben.      

Orbán Viktor: megtámadtak minket

Orbán Viktor: megtámadtak minket

Zelenszkij pedig hazudik a vezetékről. Megszólalt a miniszterelnök.

Jön a magyar Választási Központ a TikTokra

Jön a magyar Választási Központ a TikTokra

Választási munkacsoport dolgozik márciustól a TikToknál magyar nyelvű moderátorokkal, akik igyekeznek kiszűrni a félrevezető tartalmakat. A deepfake és a politikai hirdetések is tiltottak a videómegosztó alkalmazáson. 

Itt a Kormányinfó, érkeznek a bejelentések: vajon mit tudunk meg a Barátság vezeték ügyében?

Kiderült, tényleg csak öt nagybankot tartana-e meg a kormány – ez volt a Kormányinfó percről percre

A hazai olajellátás ügye kulcstéma volt. Percről percre közvetítésünk. 

Itt az új közvéleménykutatás: Magyar Péter fölényesen vezet

Itt az új közvélemény-kutatás: a Republikonnál Magyar Péter vezet Orbán Viktor előtt

Sokkal többen látnák szívesebben a Tisza Párt elnökét a következő miniszterelnökként, mint a jelenlegi kormányfőt – derül ki a Republikon felméréséből. A Nézőpont Intézetnél pont fordított a helyzet, ott Orbán Viktort tartják alkalmasabbnak Magyar Péternél.

Nagy vita volt a Fővárosi Közgyűlésben

Nagy vita volt a Fővárosi Közgyűlésben

A Fővárosi Közgyűlés szerdán kimondta, hogy nem ért egyet a fővárosi kormányhivatalnak az idei költségvetési rendeletre vonatkozó törvényességi felhívásával.

Bepánikolt a kormány: rendeletet adtak ki

Rendeletet adott ki a kormány az energiahálózat védelméről

Miniszterek hada védi az energiahálózatot, bár ma elindulhat a kőolajszállítás.

Csütörtökön újraindulhat a Barátság kőolajvezeték, Orbán Viktor mégis bejelentést tett

A szerdai kormányülésen kiemelt biztonsági intézkedést rendeltek el. 

Így fogadta Orbán Viktor a Medián friss felmérését

Még Hann Endrét is megemlítette. 

Akkora zavargások törtek ki Mexikóban, hogy a futball-világbajnokságra érkező szurkolóknak üzent az elnök

Akkora zavargások törtek ki Mexikóban, hogy a futball-világbajnokságra érkező szurkolóknak üzent az elnök

Semmiféle kockázattal nem kell kalkulálniuk azoknak a látogatóknak, akik a júniusban esedékes labdarúgó-világbajnokságra Mexikóba utaznak – közölte Claudia Sheinbaum, Mexikó elnöke.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168