Áder János burkolt kritikát is megfogalmazott a kegyelmi üggyel kapcsolatban

„Nem véletlen, hogy tíz év alatt az említett esethez hasonló nem fordult elő velem. Nem azért, mert annyira okos vagyok, hanem azért, mert a kollégáim tették a dolgukat, megóvtak attól, hogy ilyen helyzetbe kerüljek”, mondta Áder János a Mandinernek.

A volt köztársasági elnök arra a kérdésre válaszolt így, hogy utódja, Novák Katalin elnöki ciklusa „váratlanul, idő előtt befejeződött a kegyelmi ügy miatt”, és „ha köztársasági elnökként ön elé kerül ugyanaz a dokumentum, miként döntött volna.”

Áder János válaszában kitért arra is, hogy tíz év alatt több mint hatezer kegyelmi ügyet kellett elbírálnia. Felidézte például Geréb Ágnes szülész-nőgyógyász, bába ügyét, amikor nagy volt a nyomás rajta, hogy adjon eljárási kegyelmet, vagyis döntsön még a jogerős bírósági határozat előtt, ő azonban megvárta a büntető­eljárás eredményét.

Áder János több mint hatezer kegyelmi ügyben döntött

Fotó: MTI

„Amikor megszületett a jogerős ítélet, ezek figyelembevételével úgy döntöttem, Geréb Ágnes nem megy börtönbe, de a mellékbüntetés alól nem mentesítettem, vagyis a foglalkozását viszonylag hosszú ideig nem gyakorolhatta”, fogalmazott Áder János.

Beszélt arról is, hogy elnöki kegyelemben részesített halálos beteg elítélteket, hogy elbúcsúzhassanak a szeretteiktől. Ez is olyasmi, amit egy bíró nem mérlegelhet, egy elnök azonban igen, mondta.

„Ahhoz, hogy ilyen helyzetekben az illető jól döntsön, szükség van kiváló kollégákra, akik megfelelően előkészítik a döntéshozatalt, és időre is, hogy az ember minden szempontot átgondoljon”, magyarázta.

A volt köztársasági elnök az interjúban kitért arra is, hogy szerinte „nagy bravúr, amit a kormány a válság kezelésében elért”. Úgy véli, hogy „az utóbbi több mint három évben kifejezetten nehéz volt a pálya, a korábbi évekhez képest mindenképpen”.

Áder János beszélt arról is, hogy már nyugdíjas, és nincsenek politikusi ambíciói. „Az elnöki munkát befejeztem, a lantot letettem, a politikai pályára nem fogok visszatérni. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne lennének közéleti feladataim, amiket igyekszem a legjobb tudásom szerint ellátni.” Megemlítette például, hogy létrehozták a Regőczi István Alapítványt, amelyen keresztül több mint 1600 árván maradt gyermeket támogatnak, a másik közéleti feladata pedig a Kék Bolygó Alapítványhoz köti.

Az egykori államfőnek a napokban jelent meg A haza minden előtt című könyve, amely tíz elnöki évét mutatja be.