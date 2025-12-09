3p

Áder János burkolt kritikát is megfogalmazott a kegyelmi üggyel kapcsolatban

mfor.hu

Szerinte az ő kollégái megóvták attól, hogy olyan helyzetbe kerüljön, mint Novák Katalin.

„Nem véletlen, hogy tíz év alatt az említett esethez hasonló nem fordult elő velem. Nem azért, mert annyira okos vagyok, hanem azért, mert a kollégáim tették a dolgukat, megóvtak attól, hogy ilyen helyzetbe kerüljek”, mondta Áder János a Mandinernek.

A volt köztársasági elnök arra a kérdésre válaszolt így, hogy utódja, Novák Katalin elnöki ciklusa „váratlanul, idő előtt befejeződött a kegyelmi ügy miatt”, és „ha köztársasági elnökként ön elé kerül ugyanaz a dokumentum, miként döntött volna.”

Áder János válaszában kitért arra is, hogy tíz év alatt több mint hatezer kegyelmi ügyet kellett elbírálnia. Felidézte például Geréb Ágnes szülész-nőgyógyász, bába ügyét, amikor nagy volt a nyomás rajta, hogy adjon eljárási kegyelmet, vagyis döntsön még a jogerős bírósági határozat előtt, ő azonban megvárta a büntető­eljárás eredményét.

Fotó: MTI
Fotó: MTI

„Amikor megszületett a jogerős ítélet, ezek figyelembevételével úgy döntöttem, Geréb Ágnes nem megy börtönbe, de a mellékbüntetés alól nem mentesítettem, vagyis a foglalkozását viszonylag hosszú ideig nem gyakorolhatta”, fogalmazott Áder János.

Beszélt arról is, hogy elnöki kegyelemben részesített halálos beteg elítélteket, hogy elbúcsúzhassanak a szeretteiktől. Ez is olyasmi, amit egy bíró nem mérlegelhet, egy elnök azonban igen, mondta.

„Ahhoz, hogy ilyen helyzetekben az illető jól döntsön, szükség van kiváló kollégákra, akik megfelelően előkészítik a döntéshozatalt, és időre is, hogy az ember minden szempontot átgondoljon”, magyarázta.

A volt köztársasági elnök az interjúban kitért arra is, hogy szerinte „nagy bravúr, amit a kormány a válság kezelésében elért”. Úgy véli, hogy „az utóbbi több mint három évben kifejezetten nehéz volt a pálya, a korábbi évekhez képest mindenképpen”.

Áder János beszélt arról is, hogy már nyugdíjas, és nincsenek politikusi ambíciói. „Az elnöki munkát befejeztem, a lantot letettem, a politikai pályára nem fogok visszatérni. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne lennének közéleti feladataim, amiket igyekszem a legjobb tudásom szerint ellátni.” Megemlítette például, hogy létrehozták a Regőczi István Alapítványt, amelyen keresztül több mint 1600 árván maradt gyermeket támogatnak, a másik közéleti feladata pedig a Kék Bolygó Alapítványhoz köti.

Az egykori államfőnek a napokban jelent meg A haza minden előtt című könyve, amely tíz elnöki évét mutatja be.

