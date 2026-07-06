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Közélet Áder János Lázár János Alapítvány

Áder János mellett tűnt fel ismét Lázár János korábbi államtitkára

mfor.hu

Kétmillió forintért tért vissza a szervezethez.

Martonyi János lemondott a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi tagságáról – derült ki az RTL Híradójából.

A csatorna azt írta, hogy bírósági papírok szerint a volt fideszes külügyminiszter helyére Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia nemrég leköszönt elnöke került.

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Csepreghy Nándor lett, aki Lázár János miniszterhelyettese volt. Ő híradónknak azt mondta, korábbi pozíciójába tért vissza, a fizetése pedig havi nettó kétmillió forint. 

A híradó videós összeállítását ezzel kapcsolatban ittl áthatja:

 

 

 

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