Áder János mellett tűnt fel ismét Lázár János korábbi államtitkára

Martonyi János lemondott a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi tagságáról – derült ki az RTL Híradójából.
A csatorna azt írta, hogy bírósági papírok szerint a volt fideszes külügyminiszter helyére Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia nemrég leköszönt elnöke került.
Áder János volt köztársasági elnök alapítványának új főigazgatója közben
Csepreghy Nándor lett, aki Lázár János miniszterhelyettese volt. Ő híradónknak azt mondta, korábbi pozíciójába tért vissza, a fizetése pedig havi nettó kétmillió forint.
A híradó videós összeállítását ezzel kapcsolatban ittl áthatja: