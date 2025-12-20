2p
Áder János visszatért: ő a szegedi DPK-gyűlés szónoka

A mohácsi alkalmat leszámítva, amikor a Tisza Párt a fővárosban tüntetett, Magyar Péter is mindenhová követte a Fideszt, hogy délután saját, köztéri rendezvényt tartson. Így lesz ez ma Szegeden is.

A szegedi gyűlés annyiban tekinthető újszerűnek, hogy Orbán Viktor Lázár Jánossal közösen tart majd Lázárinfót, illetve hogy kormánytagok és vezető fideszes politikusok helyett ezúttal Áder János volt köztársasági elnök lesz a szónok, aki tehát visszatér a pártpolitikába.

A rendezvény egyébként jókora csúszással kezdődött el, amelyet az eddigi legnagyobb háborúellenes gyűlésként hirdettek meg a 8 ezres Pick Arénába.

A résztvevőket fizetett hirdetéssel is toborozták, és bár a Google és a Meta is betiltotta a politikai hirdetéseket az Európai Unióban, az Orbán Viktor, Áder János és Lázár János nevével fémjelzett eseményt hirdető bejegyzések átcsúsztak a Facebook szűrőjén, és több százezer emberhez jutottak el. Egy részüket az ország egész területére célozták, de van olyan, amit Szeged mellett Aradra és Temesvárra.

A Tisza Párt rendezvénye 14 órakor kezdődik a Széchenyi Téren: 

Az eseményről Orbán Viktor Facebookon „Az idei legnagyobb” című albumban osztott meg képeket. A fotókon látszik, hogy a helyszínen osztogatják a Tisza Párt állítólagos adóterveit bemutató Bors-propagandakiadványt, aminek a terjesztését a bíróság megtiltotta.

Ne szerénykedjenek! – ezt javasolta Rákay Philip a közönségben ülő megannyi kormánytagnak. Úgyhogy biztatására felállt és integetett a nézőnek Rogán Antal, Gulyás Gergely, Hankó Balázs és Takács Péter is. Rákay szerint ez a győztes csapat. (via 24.hu, Telex)

 

Erős a verseny, ki volt idén a legunszimpatikusabb politikus – Ez Viszont Privát

Rendhagyó módon búcsúzik a 2025-ös évtől a Klasszis Média szubjektív műsora. Ezúttal nemcsak kollégáink mondták el a véleményüket arról, hogy nekik mi tetszett és mi nem a magyar gazdaságban, mit tartanak a legjobb intézkedésnek, illetve sztorinak, ellenben mitől ment fel a vérnyomásuk, ki volt a legszimpatikusabb és ki a legellenszenvesebb a hazai politikusok közül, mi keserítette el, illetve döbbente meg őket a legjobban, végül de korántsem utolsósorban, mik hoztak melegséget a szívükbe, hanem ugyanerről megkérdeztük a mesterséges intelligenciát – ha már az idei tekinthető annak az évnek, amikor az AI végképp berobbant az életünkbe. Mit mondjunk: ezzel a húzással csak még nagyobb vitát generáltunk.

A Tisza Párt sem hiányozhat ma a Tisza-parti városból

Vonattal indult el Szegedre Magyar Péter, vele van Strompová Viktória is, várják Lázár János bocsánatkérését.

Jön az utolsó DPK-gyűlés Orbán Viktorral és Lázár Jánossal – most Szegeden

Legalábbis idén. A Lázárinfó extrába érkezik a miniszterelnök. 

Nem hajlandók elárulni a minisztériumok a karácsonyi jutalmak nagyságát

Tologatják a válaszadást.

Durva költségugrások a volt köztársasági elnöknél

Két év alatt közel tíz millió forint közpénzbe került Áder János rezsije.

Oltásellenesek jogi lépésekkel fenyegették meg a SOTE-t

A fenyegetők szerint az oltásokkal kapcsolatos egyetemi megtévesztő, etikai és jogi normákat sért, mivel nem tartalmaz oltásellenes nézeteket.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. december 19-én hajnalban.

EU-csúcs: ezúttal jó lóra tett Orbán Viktor, de jelentős elszigeteltsége megmaradt

A befagyasztott orosz vagyon felhasználásának ötlete politikailag és jogilag is explozív volt, így a terv bukása ebből a szempontból megnyugtató. Ukrajna enélkül is forráshoz fog jutni. Orbán Viktor ezúttal a jó lóra tett, de ettől elszigeteltsége, amelyet maximum egy-két kormányfő enyhít, megmaradt, szörnyű Ukrajna-politikája pedig leheletnyivel sem lett jobb. Jegyzet.

A Bors folytatja

A kormányközeli bulvárlap közölte nem hagyja abba a Tisza Párt állítólagos adóterveiről szóló különszámának terjesztését.

A Fővárosi Törvényszék megtiltotta a Bors Tisza-csomag különszámának terjesztését

A különszám tartalmának terjesztését is megtiltotta a bíróság.

HUN-REN vezetők távoztak, miután kiderült a csúcsvezetők fizetésének nagysága

Egy ideig a szervezet honlapján, a közérdekű adatok közt szerepelt a vezetők bére.

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben

Interjú a KBC Asset fióktelepének vezetőjével.

MBH Bank elemzés

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság

A SZÉP Kártya használata mostantól egyszerűbb és k
Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

A jövőben a cél az állami tulajdon mérséklése.
Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt

Jön a Single Market a vállalatok számára is.

