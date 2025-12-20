Áder János visszatért: ő a szegedi DPK-gyűlés szónoka

A szegedi gyűlés annyiban tekinthető újszerűnek, hogy Orbán Viktor Lázár Jánossal közösen tart majd Lázárinfót, illetve hogy kormánytagok és vezető fideszes politikusok helyett ezúttal Áder János volt köztársasági elnök lesz a szónok, aki tehát visszatér a pártpolitikába.

A rendezvény egyébként jókora csúszással kezdődött el, amelyet az eddigi legnagyobb háborúellenes gyűlésként hirdettek meg a 8 ezres Pick Arénába.

A résztvevőket fizetett hirdetéssel is toborozták, és bár a Google és a Meta is betiltotta a politikai hirdetéseket az Európai Unióban, az Orbán Viktor, Áder János és Lázár János nevével fémjelzett eseményt hirdető bejegyzések átcsúsztak a Facebook szűrőjén, és több százezer emberhez jutottak el. Egy részüket az ország egész területére célozták, de van olyan, amit Szeged mellett Aradra és Temesvárra.

A Tisza Párt rendezvénye 14 órakor kezdődik a Széchenyi Téren: Kapcsolódó cikk A Tisza Párt sem hiányozhat ma a Tisza-parti városból Vonattal indult Szegedre Magyar Péter.

Az eseményről Orbán Viktor Facebookon „Az idei legnagyobb” című albumban osztott meg képeket. A fotókon látszik, hogy a helyszínen osztogatják a Tisza Párt állítólagos adóterveit bemutató Bors-propagandakiadványt, aminek a terjesztését a bíróság megtiltotta.

Ne szerénykedjenek! – ezt javasolta Rákay Philip a közönségben ülő megannyi kormánytagnak. Úgyhogy biztatására felállt és integetett a nézőnek Rogán Antal, Gulyás Gergely, Hankó Balázs és Takács Péter is. Rákay szerint ez a győztes csapat. (via 24.hu, Telex)