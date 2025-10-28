Aggasztó folyamat: az élen jár Magyarország a jogállamiság leépítésében

Magyarország továbbra is csúszik lefelé a jogállamiság ranglistáján, miközben globális szinten is visszaesés tapasztalható – írja a Politico a World Justice Project kedden közzétett új jelentésére hivatkozva.

Eszerint Magyarország 0,50 pontot kapott a lehetséges 1,0-ból – ez a 27 tagú Európai Unióban a legalacsonyabb jogállamisági pontszám –, ami 0,02-vel alacsonyabb a 2024-es pontszámánál. Csak Szlovákiában volt ennél nagyobb visszaesés, ahol 0,023 ponttal, 0,64-re esett vissza a tavalyi évhez képest a mutató.

De nem Magyarország az egyetlen ország, ahol a jogállamiság rosszul teljesített: a jelentés az EU tagállamainak kétharmadának alacsonyabb jogállamisági pontszámot adott 2024-hez képest, a „csökkenő nyitott kormányzás, a jogrendszer romlása és a szabályozás gyengébb érvényesítése” miatt.

A tanulmány hasonló visszaesést mutatott ki az Egyesült Királyságban (0,78, 0,01-es csökkenés), az Egyesült Államokban (0,68, 0,028-as csökkenés), Oroszországban (0,41, 0,049-es csökkenés) és Ukrajnában (0,48, 0,007-es csökkenés).

A skála másik végén Dánia végzett (0,90 pont), amelyet Norvégia, Finnország és Svédország követett.