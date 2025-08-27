Aggódhat Magyar Péter? Simán nyerne a Fidesz egy új kutatás szerint

A kormányközeli Nézőpont Intézet friss kutatást közölt a pártok népszerűségéről. E szerint a nyáron nem tudott újabb szavazókat szerezni a Tisza Párt, amely a felmérés szerint június végén a biztos pártválasztók 39 százalékát tudhatta maga mögött, augusztus végén pedig már csak 38 százalékra számíthatna.

A Fidesz-KDNP viszont valamelyest még erősödni is tudott a Nézőpont szerint, a június 44 után immár 46 százalékos eredményt elérve.

„A Fidesz digitális honfoglalása és az Otthon Start Program iránti nagy érdeklődés ugyanakkor a kormánypárt előnyét ötről nyolc százalékpontra növelte”

- értékel a kormányközeli intézet.

A kutatás szerint egyébként „biztos bejutó” a Mi Hazánk, és egy százalékot javítva a bejutási küszöbön van a Kétfarkú Kutya Párt is (5 százalékra mérték augusztusban a várható eredményét), a DK viszont 3-ról csak 4 százalékra tudott erősödni.

A Nézőpont mandátumbecslést is közölt, amelyben az egyéni választókerületi eredményeket is modellezték, ez alapján

„a Fidesz-KDNP 117, a Tisza 69, a Mi Hazánk 7 és a Kutya Párt 5 mandátumot szerezne (a fennmaradó egyetlen mandátumra a német nemzetiségi listavezetőnek lenne reális esélye)”.

Más kutatóintézetek a fentiektől alaposan eltérő számokat mértek az utóbbi időben.