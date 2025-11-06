Aggódnak a szentendrei HÉV-ért a polgármesterek

Egyeztetést kért az építési és közlekedési minisztertől Szentendre, Pomáz és Budakalász polgármestere annak tisztázására, hogy milyen változtatásokat jelentene a H5-ös (szentendrei) HÉV módosított, „racionalizált műszaki tartalommal” történő felújítására vonatkozó kormányzati döntés.

Az MTI-hez szerdán eljuttatott közlemény szerint a tárcavezetőhöz, Lázár Jánoshoz eljuttatott levélben Fülöp Zsolt (Szentendre – Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület, TESZ), Leidinger István (Pomáz – független) és Forián-Szabó Gergely (Budakalász – 2011 Környezet- és Értékvédő Egyesület) kiemelte, hogy a H5-ös HÉV az agglomeráció legnagyobb forgalmú közösségi közlekedési eszköze, amelynek rekonstrukcióját a térség lakói régóta várják.

Utaltak arra, a kormányhatározat szerint a kormány egyetért a vonal korábbi műszaki tartalmának racionalizálásával és engedélyezi a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását.

Azt írták: a rövid kormányhatározatból kiolvasható, hogy az önkormányzatokkal korábban egyeztetett beruházási programot és annak műszaki tartalmát „racionalizálni” kívánják. „Mielőbbi, költséghatékony” kivitelezésről határoztak, de sem a beruházás forrásáról nem rendelkeztek, sem felelőst, sem határidőt nem jelöltek meg – közölték.

A három polgármester ezért tisztázó egyeztetést kért a minisztertől, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a korábbi terveket az érintett önkormányzatokkal már egyeztették, ezért elengedhetetlennek tartják, hogy az átdolgozott változat megismerésébe és véleményezésébe is bevonják a településeket.

„A H5 HÉV vonalán fekvő települések, valamint a környező térség számára is kulcsfontosságú, hogy a több évtizedre meghatározó fejlesztés olyan műszaki tartalommal valósuljon meg, amely a lakossági igényeket és a szakmai szempontokat egyaránt tükrözi”

- fogalmaztak a polgármesterek közös levelükben.

A városvezetők haladéktalan egyeztetést kezdeményeztek a miniszterrel és a térségben érintett országgyűlési képviselőkkel a műszaki tartalomban tervezett változásokról, kiemelve annak fontosságát hogy a fejlesztés térségi együttműködéssel és átlátható módon valósuljon meg – áll a közleményben.

