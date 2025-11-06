2p
Közélet Budapest Közösségi közlekedés Lázár János MÁV Zrt.

Aggódnak a szentendrei HÉV-ért a polgármesterek

mfor.hu

Tisztáznák a helyzetet a minisztériummal.

Egyeztetést kért az építési és közlekedési minisztertől Szentendre, Pomáz és Budakalász polgármestere annak tisztázására, hogy milyen változtatásokat jelentene a H5-ös (szentendrei) HÉV módosított, „racionalizált műszaki tartalommal” történő felújítására vonatkozó kormányzati döntés.

Az MTI-hez szerdán eljuttatott közlemény szerint a tárcavezetőhöz, Lázár Jánoshoz eljuttatott levélben Fülöp Zsolt (Szentendre – Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület, TESZ), Leidinger István (Pomáz – független) és Forián-Szabó Gergely (Budakalász – 2011 Környezet- és Értékvédő Egyesület) kiemelte, hogy a H5-ös HÉV az agglomeráció legnagyobb forgalmú közösségi közlekedési eszköze, amelynek rekonstrukcióját a térség lakói régóta várják.

Utaltak arra, a kormányhatározat szerint a kormány egyetért a vonal korábbi műszaki tartalmának racionalizálásával és engedélyezi a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását.

Azt írták: a rövid kormányhatározatból kiolvasható, hogy az önkormányzatokkal korábban egyeztetett beruházási programot és annak műszaki tartalmát „racionalizálni” kívánják. „Mielőbbi, költséghatékony” kivitelezésről határoztak, de sem a beruházás forrásáról nem rendelkeztek, sem felelőst, sem határidőt nem jelöltek meg – közölték.

A három polgármester ezért tisztázó egyeztetést kért a minisztertől, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a korábbi terveket az érintett önkormányzatokkal már egyeztették, ezért elengedhetetlennek tartják, hogy az átdolgozott változat megismerésébe és véleményezésébe is bevonják a településeket.

„A H5 HÉV vonalán fekvő települések, valamint a környező térség számára is kulcsfontosságú, hogy a több évtizedre meghatározó fejlesztés olyan műszaki tartalommal valósuljon meg, amely a lakossági igényeket és a szakmai szempontokat egyaránt tükrözi”

- fogalmaztak a polgármesterek közös levelükben.

A városvezetők haladéktalan egyeztetést kezdeményeztek a miniszterrel és a térségben érintett országgyűlési képviselőkkel a műszaki tartalomban tervezett változásokról, kiemelve annak fontosságát hogy a fejlesztés térségi együttműködéssel és átlátható módon valósuljon meg – áll a közleményben.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Török Gábor: „Magyar Péter pártja nagyon másképp viselkedik, mint a korábbi ellenzék”

Török Gábor: „Magyar Péter pártja nagyon másképp viselkedik, mint a korábbi ellenzék”

A kormány próbálkozásai nem működnek. Vajon miért?

Ritka drága mulatság lesz a választások előtt kiosztott fegyverpénz?

Ritka drága mulatság lesz a választások előtt kiosztott fegyverpénz?

Méretes osztogatás.

Magyar Péter fontos bejelentetést tett

Magyar Péter fontos bejelentést tett

A Tisza Párt elnöke közzétett a Nemzet Hangja eredményét.

Nem akármilyen meghívást kapott Magyar Péter és Orbán Viktor

Nem akármilyen meghívást kapott Magyar Péter és Orbán Viktor

A győri polgármesternek támadt egy érdekes ötlete.

Lázár János embere keményen visszaszólt Vitézy Dávidnak

Lázár János embere keményen visszaszólt Vitézy Dávidnak

A HÉV-tenderek ügyében kaptak össze.

Rácz András a Tisza-adatbotrányról: van néhány sokat mondó furcsaság az ügyben

Rácz András a Tisza-adatbotrányról: van néhány sokatmondó furcsaság az ügyben

Szerinte nem véletlen szivárgás történt – de kinek állhatott ez érdekében? És hogyan reagálhatott ilyen gyorsan a kormánymédia?

Október végére nőtt a Tisza előnye, de a Fidesz is tudott erősíteni

Október végére nőtt a Tisza előnye, de a Fidesz is tudott erősíteni

A Tisza 48, a Fidesz-KDNP 37 százalékon áll a biztos pártválasztó a választásokra elmenni szándékozó szavazók körében.

Az élő show nem tett jót a Megasztár nézettségének?

Ennek Tóth Gabi sem örül – rossz hete volt a Megasztárnak

A 44. hét nézettségi adataiban az élen nem változott a sorrend.

Vitézy Dávid öt pontban szedi szét az új HÉV-tendert

Vitézy Dávid öt pontban szedi szét az új HÉV-tendert

Első ránézésre persze örömteli hír, hogy a kormány végre kiírta az új HÉV-tendert, de az ördög a részletekben van – írja a Podmaniczky Mozgalom vezetője keddi Facebook bejegyzésében.

Szakértői kormányról kérdez egy kormányközeli közvéleménykutató

Szakértői kormányról kérdez egy kormányközeli közvélemény-kutató

Támogatna-e egy szakértői kormányt – kérdezte az Amarore a HVG egyik olvasójától.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168