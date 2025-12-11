Airbnb-betiltás Terézvárosban: több ezer család megélhetése kérdéses

Közleményükben emlékeztetnek: Terézvárosi Önkormányzata 2026. január 1-én több mint 2 ezer szállásadó család megélhetését teszi tönkre azzal, hogy betiltja az „Airbnb-zést”, ehhez kapcsolódóan kerülnek veszélybe a turisztikai ágazatot kiszolgáló kerületi vállalkozások (boltok, vendéglátóipari egységek, mosodák, takarítók), a turisztikai desztinációk, taxisok bevételei.

Nem hallgatták meg őket

Korábban mind Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke és korábbi vezérigazgatója, mind Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter megígérte, hogy nem engedik, hogy az önkormányzatok nulla napban határozzák meg az egy évben kiadható napok számát.

Terézváros képviselőtestületének döntése után az egyesület többször megkeresni mind az MTÜ vezetőjét, mind Nagy Márton, kérve, hogy módosítsák azt a parlament által elfogadott jogszabályt, ami ezt a korlátozást lehetővé tette Terézvárosnak, de az egyesület egyik helyről sem kapott hivatalos választ. Javaslataikat most eljuttatták a parlamenti képviselőkhöz is.

Mint kitértek rá, Nagy Márton a lakhatási válságra hivatkozva engedte szigorítani a magán-, és egyéb szálláshelyek működési feltételeit.

Célzott forrás lenne a megoldás

Javaslatuk szerint 2026. január elsején, kizárólag Budapesten a magán-, és egyéb szállások tekintetében akár duplájára emelt Turizmusfejlesztési Hozzájárulás megemelt része közvetlenül a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz kerüljön, és ebből a kormány célzottan tudjon forrást biztosítani a lakhatási nehézségek orvoslására (például kollégiumépítéssel).

Cserébe azt kérik a kormánytól, hogy vagy függesszék fel 2026. június 30-ig a magán és egyéb szálláshelyek évi 0 napos működési korlátozását – gyakorlatilag betiltását – lehetővé tevő jogszabály végrehajtását, amíg a kormány egy egységes, átfogó Airbnb-szabályozással el nem készül, aminek elkészítéséről tavaly született kormánydöntés 2026. december 31-i határidővel –, vagy határozzon meg ebben a jogszabályban egy minimum éjszaka számot, ami alatt nem korlátozhatnak az önkormányzatok, mert az már betiltással, ellehetetlenítéssel ér fel.

Javaslatukat néhány számmal is alátámasztották. Eszerint Budapesten több mint 150 ezer lakás áll üresen, az összes lakásállomány nagyjából 1,9 millió, míg az Airbnb lakások száma hozzávetőleg 16 ezer.

Miközben Magyarország gazdasága stagnál, egyedül a terézvárosi Airbnb-k nagyjából 0,4 százalékkal járulnak hozzá a GDP-hez. Ezen a héten érkezett a Liszt Ferenc repülőtérre a húszmilliomodik utas. A kormány a következő évben az utasok számát további 50 százalékkal, 30 millióra akarja növelni.

Budapesten csúcsszezonban már most is szűkösek a szálláskapacitások, miközben minden második vendégéjszakát az Airbnb-kben töltenek a külföldi vendégek – közölték.