Airbnb Madeirán, fafúvósok és több mint 53 millió forintnyi készpénz – íme, a fővárosi képviselők vagyona

Az októberben megalakult új Fővárosi Közgyűlés nemcsak összetételében változott. Korábban a 33 fős plénumot a főpolgármester, a huszonhárom kerületi polgármester, valamint rajtuk kívül csupán kilenc, listán megválasztott képviselő alkotta. Az új felállás szerint a főpolgármester mellett harminckét listás képviselő adja Budapest vezetését, ugyanakkor a szabályozás nem zárja ki, hogy valaki egyszerre legyen közgyűlési képviselő és kerületi polgármester is. Ám a polgármester-képviselők száma drasztikusan csökkent, mindössze négyen töltik be ezt a két tisztséget egyszerre: Böröcz László az I., Baranyi Krisztina a IX., Kovács Gergely a XII. és Szaniszló Sándor a XVIII. kerület első embere. Négyük közül azonban csak ketten, Baranyi Krisztina és Szaniszló Sándor voltak tagjai az előző közgyűlésnek is. Rajtuk kívül Karácsony Gergely főpolgármesterként, Tüttő Kata pedig listáról bekerült képviselőként újrázik a testületben.

Baranyi Krisztina, a Ferencváros polgármestere azon kevesek közé tartozik, akik az előző ciklusban is a Fővárosi Közgyűlés tagjai voltak

Fotó: Klasszis Média / Izsó Márton

Így azután nem is láttuk sok értelmét annak, hogy az október és január közti vagyonváltozásokat elemezgessük, hiszen ez a pár hónap drasztikus átrendeződésekre nem elég. Inkább érdekességeket, furcsaságokat kerestünk a hétfőn kora délután nyilvánosságra hozott iratokban.

Money, money, money

Mindössze hat városatya-, illetve -anya vallott arról, a közszolgálati illetményalap hatszorosát meghaladó összegű (azaz 231 900 forintnál több) készpénzt tart otthon. A legkevesebbet, mindössze félmillió forintot a fideszes Szepesfalvy Anna szerepeltette, míg a legvastagabb pénztárcával a tiszás Orbán Árpád rendelkezik: nála 9 millió forint mellett 51 ezer euró és 23 ezer dollár is van a párnacihában, ami összesen majdnem 30 millió forintnak felel meg. Szintén jelentős készpénzvagyona van a DK-s Keszthelyi Dorottyának, az ő 28 ezer eurója 11,3 millió forintnak felel meg. A hat közgyűlési képviselő összesen majdnem 53,5 millió forint készpénzt tart otthon. (A készpénz forintértékének meghatározásakor euró esetében 405, dollár esetében 390 forintos árfolyammal számoltunk – a szerk.)

A harminchárom közgyűlési tag közül 29 vallotta, hogy saját tulajdonú ingatlannal rendelkezik. Nincs ingatlanvagyona viszont a tiszás Barna Juditnak és Molnár Dánielnek, a fideszes Böjthe Péternek, valamint a Podmaniczky Mozgalom sorait erősítő Gál Józsefnek. A hitellel rendelkező közgyűlési képviselők száma valamivel kevesebb, huszonketten szerepeltettek valamilyen adatot a pénzintézeti tartozás sorban, közülük ketten Babaváró hitelt, egyikük pedig Diákhitelt törleszt. Ingatlan-bérbeadással viszont csak hét városvezető foglalkozik. A tiszás Kollár Kinga azt írta vagyonnyilatkozatában, az Airbnb-től, a Booking.com-tól, a szallas.hu-tól, magán- és jogi személyektől szálláshely-szolgáltatás címén havi 1,1-3,4 millió forint adóköteles jövedelme származik. Vagyonnyilatkozatának ingatlanadatai szerint

a Madeira szigetén levő Funchalon tulajdonosa 2022 óta egy 153 négyzetméteres telken fekvő 104 négyzetméteres háznak,

vélhetően ebből származik ez a jövedelme. Az igazi nagyágyú azonban az MSZP-s Tüttő Kata, akinek három lakása mellett 12 termőföldje van, ezeket – a vagyonnyilatkozatban tett megjegyzése szerint – haszonbérbe adja, az ebből befolyó bevételéből fizeti a termőföldekhez kapcsolódó, csaknem 85 millió forintra rúgó hitelét.

Az MSZP-s Tüttő Kata termőföldjeit haszonberbe adja, ebből fizeti ki a rájuk felvett hitelt

Fotó: Pexels

Értékpapírban viszont csak 14 képviselő tartja vagyona egy részét. Van, akinek csak egy-két ilyen befektetése vagy megtakarítása van (népszerű a különféle nyugdíj- és/vagy egészségcélú megtakarítás), de van, aki oldalakon keresztül sorolja a különféle pénzügyi instrumentumokat. A tiszás Pocher Áron például 11 ilyet tüntet fel, Tüttő Kata 25-öt, de

a csúcsot egyértelműen a podmaniczkys Vitézy Dávid tartja, akinek vagyonnyilatkozatában – mint írja, jelentős részben anyai öröksége révén – nem kevesebb mint 60 különféle értékpapír szerepel.

A 14 értékpapír-tulajdonos között egyébként meglehetősen nagy számban szerepelnek olyanok, akiknek januárban magyar állampapírban volt befektetésük, többen kimondottan fel is tüntették, hogy az Prémium Magyar Állampapír. Ez a befektetési forma 2023-ban és 2024-ben a megelőző évek gigainflációi miatt óriási kamatot fizetett, illetve fizet ezekben a hetekben.

A városatyák körében is népszerűek az állampapírok

Fotó: MTI

Érdemesnek tartjuk még megjegyezni, a harminchárom közgyűlési képviselő közül tizenketten vállalkoznak is. Ketten egyéni vállalkozók, a többiek kisebb-nagyobb mértékben tulajdonosok a bt.-jükben, a kft.-jükben. Ám osztalékot az elmúlt időszak után senki nem vett fel a cégéből.

A közgyűlési tagok felénél többnek, 18 képviselőnek van legalább egy saját járműve. Itt a csúcstartó a tiszás Bovier György, aki vagyonnyilatkozatában három autót is szerepeltetett. Ő a tavalyi évben vásárolt egy vadonatúj Skoda Superbet, illetve egy 2005-ös évjáratú Mercedes A170-est is. Mellette van egy 2017-ben szintén újonnan vásárolt Hyundai Tucsonja is.

Beázás

Érdekességekre mindig rá lehet bukkanni a vagyonnyilatkozatokban, most is van pár ilyen megmosolyogtató vagy épp elkápráztató bejegyzés. A podmaniczkys Gál József például hangszergyűjteményt vallott be, aminek négy tagja van: B-klarinét, Es-klarinét, tárogató, fa fuvola és alt fuvola. A fideszes Radics Bélának 3,8 millió forintos óragyűjteménye van, párttársa, Szécsényi Dávid pedig szöveget ír a kormánypártnak havi 1 millió 155 ezer forintért. A Podmaniczky Mozgalomhoz tartozó Szilágyi Anna 2021-ben fülbevalókat és gyöngysort, 2024-ben pedig nyakláncot és fülbevalószettet kapott ajándékba. De a vagyonnyilatkozatok „legrogánosabb” megjegyzése a kutyapártos Döme Zsuzsannához fűződik, aki vagyonnyilatkozatában októberben és most is megjegyezte:

„Egy beázás okozta álmennyezetomlás következtében 2 köbméterrel nőtt a lakásom felfelé. 2022 óta tervezem a javíttatást.”

(A Fidesz egyik közgyűlési képviselője, Szalai Piroska a január végi ülésen jelezte, mivel miniszterelnöki megbízott lett, ezért lemond mandátumáról. Cikkünkben az ő vagyonnyilatkozati adatait még figyelembe vettük – a szerk.)

