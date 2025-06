Akadt még valahol egy kis pluszpénz az Alapjogokért Központnak

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A beszámolóból az is kiderült, hogy a cég fióktelepet nyitott Madriban, ez az első külföldi irodájuk.

A pénzt el is költötték nagyrészt, ugyanis a beszámoló szerint tavaly csupán 1,5 millió forintos nyereséget mutattak ki a cégnél, a megelőző év 689 ezres értéke után.

A többek közt a múlt heti CPAC Hungary rendezvényt is szervező „civil szervezet”, az Alapjogokért Központ mögött álló Jogállam és Igazság Kft. 2024-ben az egy évvel korábbinál 43 százalékkal, 3 milliárd forint helyett 4,3 milliárdot kapott támogatásként – vette észre a 444.hu.

