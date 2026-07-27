Akár ennyivel is drágulhatnának az üzemanyagok

A héten kedden tovább emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is. Előbbi bruttó 2, utóbbi beszerzési ára bruttó 5 forinttal nő majd – írja a holtankoljak.hu.

A szakportál figyelmeztetett, ez nem jelenti azt, hogy a kutak áraiban ez az emelkedés megjelenik, ugyanis az elmúlt két hét gyakorlata alapján, a Mol és a többi színes hálózat nem emelte meg a kisker árakat a nagykereskedelmi árváltozás mértékével.

Hétfőn, azaz július 27-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk a kutakon:

95-ös benzin: 598 forint/liter

Gázolaj: 619 forint/liter

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>