Akár már kedden dönthetnek a védett árak kivezetéséről

A Telex cikke szerint kivételes eljárásban fogja tárgyalni az Országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely a védett üzemanyagár kivezetéséről szól. A cikkből kiderült, a javaslat felhatalmazást ad Kapitány Istvánnak, hogy rendeletben döntsön a hatósági ár megváltoztatásáról.

A lap emlékeztetett, múlt szerdán jelentette be Magyar Péter, hogy a kormány arról döntött: kezdeményezik a márciusban bevezetett benzinárstop kivezetését. A kivételes eljárásban már kedden szavaznak a javaslatról – derült ki a cikkből.