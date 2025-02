Akár milliárdokba kerülhet a Molnak a kiszivárgott üzemanyag

A károk mielőbbi elhárításának érdekében a Mol automatizált rendszert épített ki az üzemanyag eltávolítására, valamint egy izolációs fal megépítésével garantálnák azt, hogy hosszabb távon ne terjedjen tovább a szennyezés. A közlés szerint a cégnek eddig is több százmilliós költséget jelentett a kármentesítés, de elérheti a milliárdos nagyságrendet is majd.

2024 októberében a Mol Százhalombattát Péccsel összekötő termékvezetékén repedés keletkezett Gárdony zártkerti területén, amelynek következtében több száz köbméter benzin és gázolaj szivároghatott a talajba. A vállalat azonnal reagált a helyzetre, és haladéktalanul megkezdte a kármentesítést, és azóta is dolgozik a terület megtisztításán. A szerkesztőségünknek megküldött közlemény szerint a kárelhárítás részeként összesen 1614 tonna szennyezett földet szállítottak e

