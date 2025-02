Akkor ez minden? Ennyit voltak hajlandóak elárulni pénzügyeikről a kormány tagjai

A távozó jegybankelnök vagyona jelentősen megcsappant, az érkező jegybankelnök vett egy lovat. A miniszterelnök ugyan jelentős fizetést kap, de nem hogy félretenni nem sikerült belőle, még meg is csappant feleségével közös (egyébként fizetéséhez képest nem jelentős) megtakarítása. Minderről itt és itt olvashat – pár érdekesebb miniszteri vagyonnyilatkoztról alább gyűtöttünk még információkat.

Rogán Antalnak még mindig szépen fial a találmánya

Rogán Antal 2024-ben havonta 38 millió forint bevételhez jutott a Mobilsign Kft. találmány hasznosítási díjából – derült ki a friss vagyonnyilatkozatából. Ez összesen 456 millió forintot jelent, ami több mint a duplája az ezen a címen 2023-ban befolyt bevételének – írja a 24.hu. A korrupció miatt az Egyesült Államokban szankciós listára került miniszternek Magyar Állampapírban 500 millió forint megtakarítása van, a takarékbetétben elhelyezett megtakarítása pedig közel 110 millió forint.

Lázár János ingatlant és autót vett, kiszállt a Divatcsarnokból, tartozik 220 millióval

Lázár János építési és közlekedési miniszter 2024-ben is növelni tudta amúgy is jelentős földbirtokainak számát, immár 46-tal rendelkezik az Index cikke szerint. Szerzett egy három- és egy kilenchektáros szántót Hódmezővásárhelyen, valamint egy 90 négyzetméteres lakást az V. kerületben tavaly. Let tegy Mini Cooper Cabriója, egy Audi All Roadja és egy Land Roverje. Megvan még Gróf Széchenyi Zsigmond karosszéke, nincs már meg viszont részesedése a Divatcsarnokban – ez a Mini-Dubaj ügy miatt pikáns kérdés, ahogy erről írtunk is:

Egyébként 200 millió forint megtakarítása van értékpapírban, 30 millió készpénzben, a bankszámláján van 60 millió forint és van még 30 millió forint értékű követelése. Tartozásai is vaskosak: magánszemélyeknek 60 millióval, bankoknak 160 millióval tartozik.

Gulyás Gergely a drága esküvő ellenére is tudott spórolni

Szintén az Index írt attól, hogy Gulyás Gergelynél két nagy változás van: a bankban már 20 milliója van az előző évi 11 millió forint után, pedig ki kellett fizetni egy drága esküvőt is – megváltozott családi állapota, immár felesége is adott le vagyonnyilatkozatot.

A milliárdos Lantos Csabának Suzuki Swiftje van

A 24.hu cikkéből kiderül: Lantos Csaba energiaügyi miniszter továbbra is két ingatlannak és egy 2022-ben vásárolt Suzuki Swiftnek a tulajdonosa. Emellett rengeteg pénzt tart értékpapír, befektetési alapban és devizában. Az állampapír állománya némileg csökkent, a tavalyi 867 millió forintról 820 millióra, takarékbetétben 270 milliót tart. A számláján 86 millió forintja van, különböző devizákban 44,1 milliót tart. Emellett több mint egymilliárd forintos hitelintézeti pénzköveteléssel is rendelkezik.

Pintér Sándornak megvan még a Wartburgja

Az egyébként teljesen értelmetlennek tűnő vagyonnyilatkozati rendszer egyik kardinális kérdése minden évben az, hogy Pintér Sándornak megvan-e még a Wartburgja, amit 1995-ben örökölt? A jó hír az, hogy igen. A belügyminiszter szövevényes, devizákon átívelő megtakarítási portfólióját nem könnyű gyorsan összegezni, de az biztos, hogy van „kb. 10 millió forint” készpénze, és még mindig nem adták meg neki azt a bő félmilliárd forintot, amit „családi, baráti” kölcsönként tart nyilván az Index cikke szerint.

Szijjártó Péter kevesebbet tart a bankban, többet befektetésben

Szijjártó Péter továbbra sem fizette vissza szüleinek a 30 milliós kölcsönt, de befektetéseit szépen gyarapította: 20 millió forinttal többet tart befektetési alapban, mint egy éve. Emellett értékpapírban és kötvényben 14,5 millió forintja is van, a bankban viszont 10 millióval kevesebbet tart, mintegy 6 millió forintot.

Semjén Zsolt nem ír az új trófeákról

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesről nemrég kiderült, hogy vadászati szenvedélyét egyebek mellett Namíbiában is, de a vadászkalandnak és a trófeáknak nincs nyoma a mostani vagyonnyilatkozatban – a DK egyébként emiatt eljárást is kezdeményezett. Ehhez képest 10 millió forint készpénzzel rendelkezik, számla- és pénzköveteléseinek összege 9 millió forint, korábban bevallott ingatlanvagyonát (két fél lakás és haszonélvezeti jog egy balatoni üdülőn) pedig nem gyarapította.