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Alaptörvény módósításról és a különadókról tárgyal a parlament

mfor.hu

A tizenhetedik alaptörvény-módosításról dönt az Országgyűlés, e heti kétnapos rendkívüli ülésének első napján. Nemcsak marad jövőre, de ki is terjesztik a kőolajipari különadót.

Magyar Péter miniszterelnök múlt szombaton a Facebook-oldalán azt írta, hogy ma az Országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását.

„A köztársasági elnöknek öt napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás” – zárta bejegyzését a kormányfő.

Jelen állás szerint, mindenképpen távozik hivatalából Sulyok Tamás köztársasági elnök. Az alaptörvény alapján ilyenkor ideiglenesen az Országgyűlés elnöke, jelen esetben Forsthoffer Ágnes veszi át az államfői teendőket az új köztársasági elnök megválasztásáig. A Tisza Párt még nem közölte, hogy kit jelölnének államfőnek.

A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A kormányfő a múlt héten hivatalos külföldi látogatása miatt nem vett részt az Országgyűlés ülésén, illetve szabadságon is volt. A napirend előtti felszólalások után a képviselők egy órán át interpellálhatják a kormány tagjait, majd megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, félórában pedig kérdések hangzanak el.

A parlament lefolytatja az alaptörvény tizenhetedik módosítása bizottsági jelentéseinek és az összegző módosító javaslat vitáját, majd dönt a törvényjavaslatról. A Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett alaptörvény-módosítás célja a preambulum szerint, hogy az új alkotmány hatálybalépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges elengedhetetlen intézményi feltételeket, továbbá megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait. A sürgős eljárásban tárgyalt előterjesztés egyebek mellett tartalmazza az országgyűlési képviselők 12 éves, vagy 3 ciklusos időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, az alkotmánybírók esetében 70 éves életkori határ bevezetését, a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A határozathozatalok után ismét bizottsági jelentésekről és összegző módosító javaslatokról vitatkozik a parlament.

Napirenden szerepel a kőolajtermék-előállító különadójának kiterjesztését és 2027-re történő meghosszabbítását tartalmazó törvénymódosítás is. Tárgyalják a magyar-szlovák államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt nemzetközi szerződés nyomán Százhalombatta és az Ipolyság között új vezetéket alakítanak ki, amely összekötheti a Mol és a Slovnaft finomítóját.

Megvitatják a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosítását, miszerint a jövőben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő venné át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány-Strattmann László alapítvány feladatait. 

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