Alkotmánybíróság: visszautasítjuk a rólunk szóló álhírt

Az elmúlt napokban olyan álhír terjedt el, mely szerint az Alkotmánybíróságon az elnöki rendszerre történő áttérésen dolgoznának. Ez az állítás teljességgel megalapozatlan, hamis – jelezte közleményében az Alkotmánybíróság (AB), reagálva Magyar Péter újévi beszédére, amikor azt mondta, hogy alkotmányos puccsot követhetnek el bizonyos pozícióban lévő emberek, ha a Tisza kerül hatalomra.

Közölték, az Alkotmánybíróság feladata a hatályos Alaptörvény védelme, amely egyébként egy teljesen más államszervezeti rendszert tartalmaz.

„Magyarország Alkotmánybírósága határozottan visszautasít minden olyan próbálkozást, amely álhírek terjesztésével a testület hitelét, ezen keresztül pedig az alkotmányos rendet igyekszik aláásni” – fogalmaztak.

Szerintük ez fake news

Fotó: Klasszis Média

Magyar az év eleji sajtótájékoztatóján a 24.hu kérdésére kifejtette: az alkotmányos puccsnak sok fajtája van, az egyik, hogy a köztársasági elnökben, akiben eddig „túl sok szuverenitás nem volt”, „hirtelen feltámad a bizonyítási vád”, hogy ne annak a pártnak a vezetőjét kérje fel kormányalakításra, akit a magyar emberek felhatalmaznak erre. Ilyen esetben el lehet jutni olyan helyzetig is, amikor új választást kell kiírni, tette hozzá.