2p
Közélet Alkotmánybíróság Magyar Péter

Alkotmánybíróság: visszautasítjuk a rólunk szóló álhírt

mfor.hu

Közleményben reagáltak arra, hogy az Alkotmánybíróság egy elnöki rendszeren dolgozna. 

Az elmúlt napokban olyan álhír terjedt el, mely szerint az Alkotmánybíróságon az elnöki rendszerre történő áttérésen dolgoznának. Ez az állítás teljességgel megalapozatlan, hamis – jelezte közleményében az Alkotmánybíróság (AB), reagálva Magyar Péter újévi beszédére, amikor azt mondta, hogy alkotmányos puccsot követhetnek el bizonyos pozícióban lévő emberek, ha a Tisza kerül hatalomra.

Közölték, az Alkotmánybíróság feladata a hatályos Alaptörvény védelme, amely egyébként egy teljesen más államszervezeti rendszert tartalmaz.

„Magyarország Alkotmánybírósága határozottan visszautasít minden olyan próbálkozást, amely álhírek terjesztésével a testület hitelét, ezen keresztül pedig az alkotmányos rendet igyekszik aláásni” – fogalmaztak.

Szerintük ez fake news
Fotó: Klasszis Média

Magyar az év eleji sajtótájékoztatóján a 24.hu kérdésére kifejtette: az alkotmányos puccsnak sok fajtája van, az egyik, hogy a köztársasági elnökben, akiben eddig „túl sok szuverenitás nem volt”, „hirtelen feltámad a bizonyítási vád”, hogy ne annak a pártnak a vezetőjét kérje fel kormányalakításra, akit a magyar emberek felhatalmaznak erre. Ilyen esetben el lehet jutni olyan helyzetig is, amikor új választást kell kiírni, tette hozzá.

