Áll a bál Budapesten: a Tisza Karácsony Gergelyt üti, Vitézy Dávid pedig mindenkit

Mindenki mindenki ellen a fővárosban?

Nem aratott osztatlan sikert a Fővárosi Közgyűlés soraiban Karácsony Gergely döntése, miszerint hétfőre rendkívüli közgyűlést hívott össze, amelyen egy olyan előterjesztést szavaztatna meg, melyben a Fővárosi Önkormányzat kimondja, hogy 

„a 2025. év IV. negyedévében fizetésképtelenné válhat, amelynek következtében a közfeladatok ellátása is veszélybe kerülhet”.

A Tisza fővárosi frakciója hétfői közleményében azt írja, hogy nem támogatják a nyilatkozat elfogadását. 

„Budapest nem csődben lévő város, hanem zsarolt város”

- írják, és arra szólítják fel Karácsonyt, hogy vonja vissza az előterjesztést.

Vitézy Dávid, a Podmaninczky Mozgalom frakcióvezetője pedig azt írta Facebook-oldalán, hogy ugyan részt fognak venni a rendkívüli közgyülésen, 

de ócska és káros politikai színháznak tartjuk a benyújtott javaslatokat mindkét oldalról”.

"Karácsony a kormány kérésére összehívta ezt a felesleges közgyűlést, majd azt javasolja, hogy a Közgyűlés 'üdvözölje' a kormány bölcs döntéseit – miközben a Facebookon hergeli az embereket.
A Fidesz pedig azt javasolja, mondja ki a Közgyűlés, hogy a város fizetésképtelen – hogy aztán ebből tudjanak országos kampányt csinálni. Nyilván ezért is kérték ezt a közgyűlést, Karácsony ennek megfelelve hívta rögtön össze – és így aztán nem meglepő, hogy a Tisza ebbe a csapdába nem akar besétálni, és nem jön el„ – írja Vitézy, aki szerint a kormány e ”színjáték" nélkül is bármikor segíthetne a fővároson, ez a közgyűlés viszont káros, mert 
 
„besétálunk a kormány narratívájába ”
 

 

 

Szijjártó Péter szerint nem lehet eladni Orbán Viktort oroszul sem

Megszólalt a botrányos moszkvai tolmácsolásról a miniszter.

Győztest hirdettek Tiszaburán – de jön egy óvás?

Hihetetlen nagy napja van ma a kormánypropagandának

Megszólalt Menczer Tamás is a Tisza megszorító csomagjáról.

Nagy port kavart a Tisza nyíregyházi bejelentése.

Nagy változásokat hoz a december: a nyugdíjasoknak és az OTP-ügyfeleknek is figyelnie kell!

Az év utolsó hónapja ismét újdonságokat hoz.

Rendkívüli lépésre szánta el magát Karácsony Gergely

Budapest működőképessége a tét.

Ekkora választási csalás még nem volt Magyarországon, és még nincs vége

Harmadjára is időközi választást tartanak ma Tiszaburán.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

