Áll a bál Budapesten: a Tisza Karácsony Gergelyt üti, Vitézy Dávid pedig mindenkit

Nem aratott osztatlan sikert a Fővárosi Közgyűlés soraiban Karácsony Gergely döntése, miszerint hétfőre rendkívüli közgyűlést hívott össze, amelyen egy olyan előterjesztést szavaztatna meg, melyben a Fővárosi Önkormányzat kimondja, hogy
„a 2025. év IV. negyedévében fizetésképtelenné válhat, amelynek következtében a közfeladatok ellátása is veszélybe kerülhet”.
A Tisza fővárosi frakciója hétfői közleményében azt írja, hogy nem támogatják a nyilatkozat elfogadását.
„Budapest nem csődben lévő város, hanem zsarolt város”
- írják, és arra szólítják fel Karácsonyt, hogy vonja vissza az előterjesztést.
Vitézy Dávid, a Podmaninczky Mozgalom frakcióvezetője pedig azt írta Facebook-oldalán, hogy ugyan részt fognak venni a rendkívüli közgyülésen,
„de ócska és káros politikai színháznak tartjuk a benyújtott javaslatokat mindkét oldalról”.
„besétálunk a kormány narratívájába ”