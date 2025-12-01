Áll a bál Budapesten: a Tisza Karácsony Gergelyt üti, Vitézy Dávid pedig mindenkit

Nem aratott osztatlan sikert a Fővárosi Közgyűlés soraiban Karácsony Gergely döntése, miszerint hétfőre rendkívüli közgyűlést hívott össze, amelyen egy olyan előterjesztést szavaztatna meg, melyben a Fővárosi Önkormányzat kimondja, hogy

„a 2025. év IV. negyedévében fizetésképtelenné válhat, amelynek következtében a közfeladatok ellátása is veszélybe kerülhet”.

A Tisza fővárosi frakciója hétfői közleményében azt írja, hogy nem támogatják a nyilatkozat elfogadását.

„Budapest nem csődben lévő város, hanem zsarolt város”

- írják, és arra szólítják fel Karácsonyt, hogy vonja vissza az előterjesztést.

Vitézy Dávid, a Podmaninczky Mozgalom frakcióvezetője pedig azt írta Facebook-oldalán, hogy ugyan részt fognak venni a rendkívüli közgyülésen,

„de ócska és káros politikai színháznak tartjuk a benyújtott javaslatokat mindkét oldalról”.

"Karácsony a kormány kérésére összehívta ezt a felesleges közgyűlést, majd azt javasolja, hogy a Közgyűlés 'üdvözölje' a kormány bölcs döntéseit – miközben a Facebookon hergeli az embereket.