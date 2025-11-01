Áll a bál Orosházán – költségvetési biztost kellett kirendelni

A polgármester közösségi oldalán közzétett adatok szerint a város pénzkészlete 89 százalékkal csökkent 2020-hoz képest, miközben a kiadások megkétszereződtek, az 5,5 milliárd forintról 10,4 milliárd forintra emelkedve. Emellett 2024-ben 2,3 milliárd forint értékű pályázati előleget kellett visszafizetnie az önkormányzatnak – számol be a 24.hu a Raffai János Facebook-oldalán megjelent posztról.

A városvezetés a helyzet súlyosságát alátámasztandó részletes listát közölt az állítólagos pénzügyi visszaélésekről és felelőtlen döntésekről. Ezen állítások szerint a 2020–2024 közötti időszakban a jegyzőnek és az aljegyzőnek különféle jogcímeken összesen 84 millió forint kifizetése történt. Továbbá 128 milliós veszteség keletkezett a Mizujs Babám fesztivál kapcsán, és egy 300 millió forintos visszafizetési kötelezettség merült fel a konferencia-központ miatt.

A polgármester kiemelte, hogy a bezárt élményfürdő ellenére sem történt létszámracionalizálás, tömegével kötöttek indokolatlan megbízási szerződéseket, és az önkormányzati cégek vezetőinek összes havi bére elérte a 6,2 millió forintot. Egy cégvezető három év alatt közel 80 millió forintot kapott fizetése mellett, a város cégei pedig 600 millió forintos lejárt szállítói tartozással rendelkeztek.

A kormány megpróbálja kivéreztetni Orosházát?

A költségvetési biztos kinevezése nem jelenti az önkormányzat irányításának átvételét. Feladata a gazdálkodás szakmai támogatása és a jogszerűségének felügyelete; nem dönt helyi ügyekben, és nem korlátozza a város működését. Az ilyen biztos kinevezése azt a célt is szolgálja, hogy az adott település elkerülje a csődöt, és helyreállítsák a pénzügyi stabilitást.

Az új városvezetés közlése szerint a kiadások csökkentését, a működés átláthatóbbá tételét és a rendteremtést már 2024-ben megkezdték, továbbá a korábbi pazarlás megszűnt, és kezdeményezték a felelősségre vonást. Raffai János polgármester a helyzetről úgy nyilatkozott: „Orosháza segítséget kapott a rendrakásban. A költségvetési biztos jelenléte annak bizonyítéka, hogy a megkezdett munka jó irányba halad”.

A polgármester ugyanakkor politikai nehézségekre is utalt, mondván, a Fidesz-frakció állítólag mindent megtett a pénzügyi helyzetet javító döntések (vagyonrendelet, lakásrendelet) megszületésének késleltetéséért, és a kormány továbbra is megpróbálja kivéreztetni Orosházát.

Fontos tény, hogy 2024-ig a Magyar Államkincstár és az Állami Számvevőszék is rendben találta Orosháza gazdálkodását – reagált a Fidesz. A város nem állt csőd szélén – egészen addig, amíg a jelenlegi vezetés a politikát a szakmaiság fölé helyezte. Az elmúlt egy évben minden gazdasági figyelmeztetés süket fülekre talált.