Állami feladattá tenné a bírósági végrehajtást egy ellenzéki párt

Dobrev Klára elmondta, hogy a végrehajtók állami alkalmazottak lennének, akiknek a fizetését a bíróság átlagilletményéhez kötnék. A DK emellett megszüntetné a kamatok, a díjak és a pótlékok „végtelen felszámítását”, mert a teljes visszafizetendő összeg nem haladhatja meg az „eredeti hitelösszeg mondjuk harminc százalékát” - fogalmazott.

További javaslataikat sorolva közölte, hogy megállítanák az áron aluli lakásárveréseket, az új szabályozás hatályba lépéséig pedig általános kilakoltatási moratóriumot vezetnének be.

Hozzátette, ezek mellett megtiltanák a banki követelések kiszervezését és továbbértékesítését, miközben „egyszeri adósságamnesztiát” hirdetnének, hogy csak a jogszerűen igazolt tartozások miatt indulhasson végrehajtás.

(MTI)