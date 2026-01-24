1p

Közélet Bíróságok, perek, közjegyzők, cégjog DK Dobrev Klára

Állami feladattá tenné a bírósági végrehajtást egy ellenzéki párt

mfor.hu

A Demokratikus Koalíció (DK) egy kormányváltás után ismét kizárólagos állami feladattá tenné a bírósági végrehajtást és önálló végrehajtási bíróságokat hozna létre, ismertette elképzeléseiket az ellenzéki párt elnöke egy szombati, online sajtótájékoztatón.

Dobrev Klára elmondta, hogy a végrehajtók állami alkalmazottak lennének, akiknek a fizetését a bíróság átlagilletményéhez kötnék. A DK emellett megszüntetné a kamatok, a díjak és a pótlékok „végtelen felszámítását”, mert a teljes visszafizetendő összeg nem haladhatja meg az „eredeti hitelösszeg mondjuk harminc százalékát” - fogalmazott.

További javaslataikat sorolva közölte, hogy megállítanák az áron aluli lakásárveréseket, az új szabályozás hatályba lépéséig pedig általános kilakoltatási moratóriumot vezetnének be.

Hozzátette, ezek mellett megtiltanák a banki követelések kiszervezését és továbbértékesítését, miközben „egyszeri adósságamnesztiát” hirdetnének, hogy csak a jogszerűen igazolt tartozások miatt indulhasson végrehajtás.

(MTI)

