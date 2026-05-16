Államtitkár-menesztések éjszakája

A pénteken késő este megjelent Magyar Közlönyben Magyar Péter miniszterelnök három személyügyi döntése jelent meg. Az első miniszterelnöki rendelet szerint miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki a kormányfő Orbán Anitát, valamint szintén egy kormányfői határozattal szombattól Tóth Péter volt tiszás kampányfőnök lett Magyar Péter nemzetbiztonsági főtanácsadója. Ezt már korábban bejelentette a miniszterelnök.

A közlönyben továbbá megjelent egy államfői határozat, mely szerint Magyar Péter javaslatára felmentik az eddigi közigazgatási államtitkárokat. A tizenhárom menesztett vezető a távozó kormány alatt szolgált.

Név szerint:

dr. Andréka Tamás, dr. Borsos-Papp Natália, dr. Felkai László, dr. Gyarmati Eszter, dr. Horvát Szilárd, dr. Janó Márk Ádám, dr. Juhász Tünde, dr. Pátkai Nándor, dr. Pilz Tamás, dr. Rédey Krisztina, dr. Túri Anikó, dr. Ujsághy György és dr. Vidoven Árpád.