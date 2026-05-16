Államtitkár-menesztések éjszakája

Tizenhárom államtitkárt menesztettek péntek este. 

A pénteken késő este megjelent Magyar Közlönyben  Magyar Péter miniszterelnök három személyügyi döntése jelent meg. Az első miniszterelnöki rendelet szerint miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki a kormányfő Orbán Anitát, valamint szintén egy kormányfői határozattal szombattól Tóth Péter volt tiszás kampányfőnök lett Magyar Péter nemzetbiztonsági főtanácsadója. Ezt már korábban bejelentette a miniszterelnök.

A közlönyben továbbá megjelent egy államfői határozat, mely szerint Magyar Péter javaslatára felmentik az eddigi közigazgatási államtitkárokat. A tizenhárom menesztett vezető a távozó kormány alatt szolgált.

Név szerint:

  1. dr. Andréka Tamás,
  2. dr. Borsos-Papp Natália,
  3. dr. Felkai László,
  4. dr. Gyarmati Eszter,
  5. dr. Horvát Szilárd,
  6. dr. Janó Márk Ádám,
  7. dr. Juhász Tünde,
  8. dr. Pátkai Nándor,
  9. dr. Pilz Tamás,
  10. dr. Rédey Krisztina,
  11. dr. Túri Anikó,
  12. dr. Ujsághy György és
  13. dr. Vidoven Árpád.

Így fogadta Krausz Ferenc, hogy Magyar Péterék befagyasztják a szerződésüket

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette a Krausz Ferenc vezette Élvonal Alapítvánnyal kötött megállapodás felbontását. A kuratórium, amelynek több Nobel-díjas tudós is tagja, közleményben sürgetett párbeszédet a kormánnyal. Gulyás Gergely szerint politikai bosszúról volt szó.

Meghalt a király? Éljen a király!

Game on! Indul a Magyar-kormány

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a héten megalakult a Magyar-kormány, amelyet Orbán Viktor stílszerűen „köszöntött” – úgy, ahogy azt az utóbbi tizenhat évben megszokhattuk tőle, s ami a történelmi vereségéhez vezetett. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt logója

Felmondták a Kutyapárt székhelyének bérleti szerződését, egy raktárba pakolnak át

Hiába fizették a bérleti díjat, felmondták a BVSC sporttelepén található székhelyre a Magyar Kétfarkú Kutya Párt bérleti szerződését. Szeptemberig talány, hogy mi lesz a párttal.

Kiderült, ki lehet Kapitány István jobbkeze a minisztériumban

Energetikai államtitkár lehet Tótth András, aki korábban az MVM vezérigazgató-helyettese volt. Akár ő, akár más tölti be a pozíciót, nem lesz egyszerű dolga: Paks II., a rezsicsökkentés és az orosz energiafüggőség mellett számos más üggyel is foglalkoznia kell.

A Belügyminisztériumban folytathatja Szabó Bence

Ő lesz a rendőrök hangja a kormányzati intézményben.

Magyar Péter, miniszterelnök. Vitézy Dávid, beruházási és közlekedési miniszter, Pósfai Gábor, belügyminiszter.

Hétvégente látogatható lesz a Karmelita és ezen a hétvégén a korábbi Miniszterelnöki Kabinetiroda épülete is

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a Karmelita kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, mert oda a Szociális és Családügyi Minisztérium munkatársai fognak beköltözni.

Magyar Péter miniszterelnök a Miniszterelnökség épülete előtt

Magyar Péter: „Szégyelljék magukat, hogy ezt művelték az országgal!” (videó)

A csütörtöki kormányzati átadás-átvételről egy 12 perces videót rakott fel közösségi oldalára a miniszterelnök. Magyar Péter a távozó Orbán-kormány minisztereit azzal szembesítette, hogy a vesztes választás tudatában is újabb és újabb szerződéseket kötöttek.

Tényleg veszélyes lehet a védett üzemanyagár?

Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István energetikai és gazdasági miniszter is ráerősített az üzemanyagok védettáras intézkedésére. Tévesen?

A fideszesek többsége nem mondatná le Orbán Viktort a vereség után

A válaszadók kétharmada, a Fidesz-szavazók csaknem háromnegyede ragaszkodik a volt miniszterelnökhöz a 21 Kutatóközpont felmérése szerint, amelyet a Telex rendelt meg. 

Visszakerülnek a Szépművészeti Múzeumba a Nemzetgazdasági Minisztériumból a festmények

Tanács Zoltán visszaviteti a Szépművészeti Múzeumba az onnan kölcsönzött festményeket az egykori Nemzetgazdasági Minisztérium épületéből, amely a jövőben a Tudományos és Technológiai Minisztériumnak ad helyet – derül ki a miniszter csütörtöki Facebook-bejegyzéséből.

