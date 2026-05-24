Államtitkárok egész hegyét nevezték ki – itt a lista!

Összesen 55 nevet tettek közzé.

A vasárnap reggel megjelent Magyar Közlönyben szerepelnek a határozatok arról, hogy államtitkárok egész sorának kinevezését szignózta Sulyok Tamás köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök ellenjegyzése mellett.

Benedek Bulcsú Balázs az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára lett, emellett több tárcához is érkeztek államtitkárok. Így alakult a névlista:

  • Árvay Nikolett – Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium
  • Búza László – Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium
  • Jobbágy Krisztina – Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium
  • Molnár János István – Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium
  • Halmai Ferenc Tibor – Belügyminisztérium
  • Kálnoki-Kis Attila – Belügyminisztérium
  • Tóth Gábor – Belügyminisztérium
  • Buga László – Egészségügyi Minisztérium
  • Porpáczy Krisztina – Egészségügyi Minisztérium
  • Svéd Tamás – Egészségügyi Minisztérium
  • Vokó Zoltán – Egészségügyi Minisztérium
  • Bögi Viktória – Élő Környezetért Felelős Minisztérium
  • Kelemen Ágnes – Élő Környezetért Felelős Minisztérium
  • Kertész-Káldosi Zsuzsanna Ágnes – Élő Környezetért Felelős Minisztérium
  • Kőrösi Levente – Élő Környezetért Felelős Minisztérium
  • Fábián Ágnes Margit – Gazdasági és Energetikai Minisztérium
  • Porcher Áron Somerville – Gazdasági és Energetikai Minisztérium
  • Tótth András – Gazdasági és Energetikai Minisztérium
  • Zolnay Judit – Gazdasági és Energetikai Minisztérium
  • Kürtös László Antal – Honvédelmi Minisztérium
  • Sándor Zsolt – Honvédelmi Minisztérium
  • Varga Attila – Honvédelmi Minisztérium
  • Bódis Péter – Igazságügyi Minisztérium
  • Barna Zsolt – Közlekedési és Beruházási Minisztérium
  • Tárkányi Zsolt – Közlekedési és Beruházási Minisztérium
  • Szemerey Samu – Közlekedési és Beruházási Minisztérium
  • Breuer Klára – Külügyminisztérium
  • Mészáros Krisztián – Külügyminisztérium
  • Velkey György László – Külügyminisztérium
  • Bíró-Nagy András – Miniszterelnökség
  • Csontos Bence – Miniszterelnökség
  • Kustánczi Norbert Rudolf – Miniszterelnökség
  • Nagy Zsófia Anna – Miniszterelnökség
  • Katz Sándor – Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium
  • Kapronczai Balázs – Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium
  • Kereki Judit – Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium
  • Kókayné Lányi Marietta – Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium
  • Naderi Zsuzsanna – Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium
  • Barabás Gyula – Pénzügyminisztérium
  • Boda Nikoletta Tímea – Pénzügyminisztérium
  • Kövesdy Attila Zoltán – Pénzügyminisztérium
  • Barna-Szabó Tímea – Szociális és Családügyi Minisztérium
  • Eliás Eszter – Szociális és Családügyi Minisztérium
  • Gyurkó Szilvia Veronika – Szociális és Családügyi Minisztérium
  • Tóth Kinga Dóra – Szociális és Családügyi Minisztérium
  • Heidl György – Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium
  • Nagy Ervin – Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium
  • Sári Zsolt – Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium
  • Tompa Enikő – Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium
  • Bicskei László – Tudományos és Technológiai Minisztérium
  • Horváth Péter – Tudományos és Technológiai Minisztérium
  • Polereczki Andrea – Tudományos és Technológiai Minisztérium
  • Stumpf Péter Bence – Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium
  • Szabó Mátyás – Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium
