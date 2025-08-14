2p
Államtitkárt kap a világbajnokság szervezése

Magyarország 2017 és 2022 után a harmadik vizes világbajnokságnak ad otthont.

Schmidt Ádámot, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárát nevezte ki a kormány a 2027-es budapesti vizes világbajnokság megrendezésével kapcsolatos összkormányzati feladatok koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztosának.

Schmidt Ádám korábban kormánybiztosként irányította minden idők legnagyobb hazai rendezésű sporteseményének, a 2023-as atlétikai világbajnokságnak a szervezését – tájékoztatta az államtitkárság szerdán az MTI-t.

Fontos, hogy időben csapjunk a célba
Fotó: Depositphotos/Andrey Bezuglov

Kilenc napon keresztül a Nemzeti Atlétikai Központban több mint 400 ezer néző szurkolt a sportolóknak, míg világszerte több mint egymilliárd tévénéző követte figyelemmel az eseményt. A nemzetközi szövetség szerint a budapesti volt minden idők legjobb világbajnoksága. A sportirányítás kiemelt célja, hogy a 2027-es vizes világbajnokság is hasonló sikereket és nemzetközi elismerést hozzon Magyarország számára.

„Óriási megtiszteltetés, hogy az atlétikai vb-t követően újra kormánybiztosként is szolgálhatom a magyar sportot, köszönöm a kormányzat részéről a bizalmat. Két év múlva immár harmadik alkalommal adhatunk otthont a vizes világbajnokságnak, amely amellett, hogy elismerés a nemzetközi szövetség részéről, egyben hatalmas felelősség is. Két sikeres vizes vb-vel a hátunk mögött a hazai szervezőcsapat nagyszerű munkatársaival ismét szintet szeretnénk lépni” – fogalmazott a kormánybiztos.

Hosszú távú hatás

A 2023-as atlétikai vb nemcsak az atlétika hazai népszerűsítéséhez és fejlődéséhez járult hozzá, de a sportesemény örökségeként a sportirányítás elindította a Sportoló Nemzet Programot is. Ennek célja, hogy mindenki számára elérhetővé tegye a mindennapos testmozgás lehetőségét, és Magyarország ne csak az élsportban kitűnő eredményeket elérő sportnemzet, hanem egyúttal a közösségi sportban kiemelkedő, sportoló nemzet is legyen.

„Minden nagy világverseny megrendezésénél fontos célunk, hogy hosszú távon pozitív hatást gyakoroljon a hazai élsport mellett a közösségi sportra is. Biztos vagyok benne, hogy a 2027-es vizes világbajnokság segítségünkre lesz ebben a küldetésben, és a helyszín hangulata, az ott megélt élmények hatására még több honfitársunkat tudjuk majd ösztönözni a rendszeres sportolásra” – tette hozzá Schmidt Ádám.

