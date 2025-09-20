Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közélet Fidesz

Állítólag adományokból bérelte ki a mai DPK helyszínét a Fidesz

mfor.hu

A ma 16 órakor kezdődő Digitális Polgári Körök első országos találkozóját nem pártpénzből, hanem magánszemélyek adományaiból bérelték ki a Papp László Sportarénát.

Szombat délután a Papp László Arénában, az ország egyik legnagyobb beltéri rendezvényhelyszínén rendezik meg a Tusványoson meghirdetett digitális polgári körök (DPK) első offline gyűlését. Lázár János és Kocsis Máté mellett beszédet mond Orbán Viktor, de fellép Demjén Ferenc, Rubint Réka és Kulcsár Edina is.

„A szeptember 20-i rendezvényt nem Magyarország Kormánya szervezi” – válaszolta a Telex kérdésére a Kormányzati Tájékoztatási Központ, a Fidesznem reagált a lap megkeresésére. Ugyanakkor elérték telefonon Nagy Jánost, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkárt, a digitális polgári körök közösségi koordinátorát. Ő annyit mondott, hogy a rendezvény szervezője a DPK honlapján is szereplő Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., így a költségekről és minden egyéb kérdésről ők tudnak tájékoztatást adni.

„A rendezvényt a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. a Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány támogatásából szervezi, aki a támogatását magánszemélyek adományaiból nyújtja” – válaszolta a lapnak Partos Bence, a cég tulajdonosa.

Azt állítják, nem közpénzből bérelték ki a Papp László Budapest Arénát
Azt állítják, nem közpénzből bérelték ki a Papp László Budapest Arénát
Fotó: MTI

Azt nem árulta el, hogy mennyibe kerül a szombati rendezvény, csak annyit ígért, hogy a szervezet pénzügyi beszámolóját minden évben átlátható módon közzé fogják tenni. Nem tette hozzá, de ez törvényi kötelezettsége minden cégnek és civil szervezetnek.

Szombat délután a Fidesz a Papp László Sportarénában látványos erődemonstrációra készül. Állítólag többszörös volt a túljelentkezés, és megtöltik az egész arénát, amelybe legfeljebb 12,5 ezer ember fér be. 

