Állítólag megvan a Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetője

Az Index információi szerint Császár Dániel vezetheti a Tisza által létrehozni tervezett vagyonvisszaszerzési hivatalt, amely az egyik legfontosabb intézmény lehet az új politikai rendszerben. A hivatal felállítását Magyar Péter már korábban megígérte: a tervek szerint egy olyan szervezet jönne létre, amely akár évtizedekre visszamenőleg vizsgálhatná a gyanús meggazdagodásokat, és felléphetne a vitatott vagyonok ügyében.

A vagyonvisszaszerzési hivatal a Tisza kampányának egyik központi ígérete volt, a célja a korrupciógyanús ügyek feltárása és az állami vagyon védelme. Császár Dániel jogász 2007-ben végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán. Ezt követően ügyvédjelöltként, majd közbeszerzési és pályázati tanácsadóként dolgozott a versenyszektorban.

2013-tól a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél töltött be tisztséget, majd a Miniszterelnökségen a közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár lett, vagyis közvetlen rálátása volt az állami beszerzések rendszerére. Nevét később az is ismertté tette, hogy azonos baráti körhöz tartozott Magyar Péterrel, és üzleti kapcsolat is volt közöttük: Császár egyik cégét a politikus vásárolta meg, még azelőtt, hogy politikai pályára lépett – írta meg a HVG január végén.

Az üzleti életben is aktív maradt, közbeszerzési tanácsadással foglalkozó cége az elmúlt években jelentős bevételeket ért el, emellett új vállalkozásokba is kezdett. Amennyiben valóban ő kapja meg a pozíciót, Császár Dániel egy olyan intézmény élére kerülhet, amelyik az egyik legnagyobb hatású szereplő lehet az új rendszerben. A vagyonvisszaszerzési hivatal a tervek szerint nemcsak büntetőjogi, hanem pénzügyi és polgári eszközökkel is felléphetne a vitatott vagyonokkal szemben – ami alapjaiban formálhatja át a közpénzek ellenőrzésének rendszerét Magyarországon.

Az Index információi szerint Kövesdy Attila lehet a Pénzügyminisztérium új adóügyi államtitkára. Legutóbb 2025 szeptemberében publikált szakmai cikket a Portfolio oldalán, amelyben arra hívta fel a figyelmet, hogy jelenleg nincs hatályos kettős adóztatási egyezmény Magyarország és az Egyesült Államok között. Korábban a Deloitte Magyarország adó- és jogi tanácsadással foglalkozó részlegének vezető partnere volt.

A cikkben szereplő két nevet több forrás is megerősítette az Index számára, a lap kárdezte a Tisza Pártotot is, de a cikk megjelenéséig nem érkezett válasz.