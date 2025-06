„Alpári szintre süllyedve, mucsai módon gyalázzák egymást” – ülésezett az Országgyűlés

Kedden rendkívüli ülést tartott az Országgyűlés, ahol a képviselők a jövő évi költségvetésről szavaznak, de előtte napirend előtti felszólalásokban több aktuális ügy is szóba került – számolt be az Index.

Mellár Tamás a Microsoft-licencek ügyéről beszélt: „Eddig 3,3 milliárd forintnyi uniós támogatást kellett visszafizetni, mert a magyar kormányzati szervek szabálytalanul szereztek be Microsoft-licenceket – szól a híradás.” A Párbeszéd-Zöldek képviselője a hadiipari cégek privatizációjáról is kérdezett. Fónagy János válaszában elmondta, hogy az Egyesült Államokhoz fordultak a Microsoft-ügyben, a válasz még nem érkezett meg. A hadiiparral kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a „békéhez erő kell”, és olyan, piaci alapon működő hadiiparra van szükség, amely a világpiacon is helytáll. A kritikus infrastruktúra továbbra is az N7 tulajdonában marad.

Toroczkai László a devizahitelezésről azt mondta: „A magyar történelem egyik legaljasabb csalássorozata volt, amit devizahitelezésnek nevezünk.” Szerinte a kormányok felelősek, és a Mi Hazánk azonnal leállítaná a végrehajtásokat. Répássy Róbert szerint az állítás nem igaz, a kormány több százezer családot mentett meg, 2010 után leállították a devizahitelezést, és lehetővé tették a végtörlesztést. Hozzátette: a törlesztőrészletek 25–30 százalékkal csökkentek, és 500 ezer család élt a forintosítás lehetőségével.

Z. Kárpát Dániel úgy fogalmazott: „Attól, hogy valaki régen lezárta ezt a jogviszonyt, még átverték, és az uniós döntés értelmében vele is tisztességes elszámolást kellene végrehajtani.” Répássy szerint a bíróságok dönthetnek a még folyamatban lévő ügyekben.

Komjáthi Imre azt mondta: „Amíg önök alpári szintre süllyedve, mucsai módon gyalázzák egymást, és azt gondolják, hogy a hatalomért folyó harc mindent megenged, addig én és az MSZP politikusai az országot járjuk.” A Dunaferr megszűnését említve egy ötven éve ott dolgozó munkással való találkozásáról beszélt. Fónagy János szerint a gyár problémái az energiaárak és a brüsszeli szankciók következményei, de a kormány támogatta a talpra állást.

Varju László szerint a jobboldali kormány és ellenzéke is lemondott a fizetésből élőkről, és a költségvetés a gazdagoknak kedvez. A családi pótlék megduplázását és a kisnyugdíjak emelését javasolta. Zsigó Róbert emlékeztetett: korábban Varju is a megszorításokat támogató kormány tagja volt, és most „2025. június 17-én feláll, és azt mondja, hogy a baloldal megoldja?”.

Simicskó István szerint az Európai Bizottság megszüntetné a rezsicsökkentést és a kamatstopot. Németh Zsolt azt mondta: „Magyarország számára elfogadhatatlan mindkét célkitűzés.” Véleménye szerint az izraeli-iráni konfliktus is súlyosbítja az energiaválságot.