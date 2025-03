Amerikai atomüzlet Paks körül: beszállna a Westinghouse is

Az amerikai Westinghouse kész lenne nukleáris fűtőelemeket szállítani a Paksi Atomerőműbe, akár az orosz forrás kiváltására is – hangzott el az Egyesült Államok budapesti nagykövetségén tartott háttérbeszélgetésen, amelyen a Portfolio is részt vett. Justin P. Friedman, az amerikai külügyminisztérium nukleáris energetikai tanácsadója elmondta: a Paksi Atomerőműben tett látogatása során meggyőződött arról, hogy a magyar szakemberek jól üzemeltetik a reaktorokat, és tárgyaltak alternatív üzemanyag alkalmazásának lehetőségéről is.

Kapcsolódó cikk Ellehetetlenítette a szankció az egyik paksi orosz céget, elindult a végelszámolás Betaláltak a szankciók Pakson.

A paksi blokkokba eddig kizárólag az orosz TVEL szállított fűtőanyagot, de a háború kitörése óta Magyarország nyitott nyugati beszállítók felé. A magyar kormány már szerződött a francia Framatome céggel is, amely 2027-től szállíthat fűtőanyagot. Friedman most azt is jelezte: a Westinghouse örömmel szállítana Magyarországra, és akár kis moduláris reaktorokat (SMR-eket) is telepítene, például az AP300 típusból.

Az amerikai fél szerint a Paks II. mellett is szükség lehet további SMR-ekre a villamosenergia-import csökkentése és az ipari igények kielégítése érdekében. Friedman szerint az elektrifikáció, az ipari növekedés és az adatközpontok terjedése több gigawattnyi, folyamatos áramigényt generálhat.

A diplomata javaslata szerint a magyar kormánynak érdemes lenne mihamarabb döntést hozni az SMR-projektekről, mivel a túl hosszú várakozás versenyhátrányt jelenthet. Úgy véli, 2030–2032-ig halogatni a döntést kockázatos lenne, mert más országok megelőzhetik Magyarországot a technológia alkalmazásában.

Friedman hangsúlyozta: az Egyesült Államok kész együttműködni Magyarországgal a nukleáris technológia, oktatás és fejlesztés terén is, és bízik abban, hogy a következő hetekben előrelépés történhet.