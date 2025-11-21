Amíg ön aludt, hét város pénzhez jutott

A Magyar Közlönyben megjelentek szerint:
- Edelény kilátó és játszótér fejlesztésére 300 millió,
- Gyöngyös működőképessége megőrzésére egymilliárd,
- Kunszentmiklós működőképessége megőrzésére 161 millió,
- Ózd működőképessége megőrzésére 550 millió,
- Putnok működőképessége megőrzésére 670 millió,
- Sajószentpéter útfelújításra 300 millió,
- Vásárosnamény a sportcsarnok felújítására 600 millió forintra számíthat – összegzi a 24.
Mindegyik esetben a 2026-os költségvetés terhére történik a kifizetés.