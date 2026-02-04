1p
Közélet Sulyok Tamás

Amíg ön aludt, Sulyok Tamás magyar állampolgárságokat vett el

A köztársasági elnök határozatban döntött.

Sulyok Tamás a kedd esti Magyar Közlönyben megjelentek szerint minden esetben Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter előterjesztésére és ellenjegyzésével döntött arról, hogy a most kihirdetett döntésekben szereplő személyek elvesztik magyar állampolgárságukat, mivel jogszabályok megsértésével szerezték meg azt. Január 27-i hatállyal elvesztette állampolgárságát:

  • Mikasinovic Biljana született Damjanovski Biljana (születési hely: Újvidék, Jugoszlávia, születési idő: 1956. november 2.);
  • Horbász István (névmódosítás előtti neve: Horbász Sztepan Petrovics, születési hely: Bustyaháza, Szovjetunió, születési idő: 1973. november 27.)

