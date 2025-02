Orbán Viktor jegyzi azt a Magyar Közlönyben megjelent határozatot, amellyel kinevezte Lehőcz Regina Máriát a Tolna Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánná március elsejei hatállyal.

A kormanyhivatalok.hu oldalon elérhető információk szerint Lehőcz eddig is lényegében ezt a tisztséget töltötte be, csakhogy főigazgatónak hívták, nem főispánnak – ez változik most március elejétől.