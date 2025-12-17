1p
Amíg ön aludt, valaki miniszteri rangot kapott Magyarországon

Ez is a Magyar Közlönyből derült ki.

Nem lett új kormányzati minisztere Magyarországnak, ám rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri rangot adományozott Sulyok Tamás köztársasági elnök Ambrus Dávidnak.

Fontos ugyanakkor, hogy a magyar kormány nem bővült: a meghatalmazott miniszter diplomáciai rang, amely jellemzően a hagyományos diplomaták felett áll, de nem azonos a nagyköveti tisztséggel. Ilyen címet gyakran nagykövethelyettesek vagy külképviseletek vezetői kapnak.

Ambrus Dávid korábban Magyarország Fülöp-szigeteki nagykövetségén tevékenykedett, míg 2024 májusában a marokkói külképviselet diplomatájaként tűnt fel.

MBH Bank elemzés

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú


A jövőben a cél az állami tulajdon mérséklése.

