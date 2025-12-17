Amíg ön aludt, valaki miniszteri rangot kapott Magyarországon

Nem lett új kormányzati minisztere Magyarországnak, ám rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri rangot adományozott Sulyok Tamás köztársasági elnök Ambrus Dávidnak.

Fontos ugyanakkor, hogy a magyar kormány nem bővült: a meghatalmazott miniszter diplomáciai rang, amely jellemzően a hagyományos diplomaták felett áll, de nem azonos a nagyköveti tisztséggel. Ilyen címet gyakran nagykövethelyettesek vagy külképviseletek vezetői kapnak.