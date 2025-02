Amire sokan vártak: kijött az Integritás Hatóság elnökének a vagyonnyilatkozata is

A várakozásokkal ellentétben az Integritás Hatóság elnökének vagyonnyilatkozata nem tartalmaz meglepetéseket, szinte szóról szóra megegyezik a tavalyi információkkal, melyet január 28-ai dátummal tettek fel az Integritás hatóság honlapjára. Egyedül a megemelt fizetése jelent különbséget az előző évihez képest.

Bíró Ferenc 2025-ös vagyonnyilatkozata szerint – ahogy a 2024-esben is beszámolt róla –több ingatlannak is a tulajdonosa, melyek többségét, kettő kivételével, az elmúlt öt évben vásárolta. 2012 áprilisában ugyanis egyszerre lett a gazdája két ingatlannak is: Szerencsen egy 2097 négyzetméteres objektuménak a kizárólagos, Tállyán pedig egy 288 négyzetméteresének a társtulajdonosa lett.

2020 márciusában Veszprémben vásárolt egy 21,856 hektáros szántót, majd szintén Veszprémben egy zárkerti, 0,58 hektáron álló lakóházat vett 2022 januárjában, ezeknek is az egyedüli tulajdonosa.

Csak a fizetése emelkedett meg

Fotó: MTI

A solymári 1638 négyzetméteres zártkerti ingatlant pedig a kinevezése után nem sokkal, 2023 májusában vásárolta.

Gépkocsiról és nagyobb ingóságról tartott vagyonról most sem tesz említést, mindössze 144 540 forint készpénzről számol be.

Közel 70 ezer forintos megtakarítása nagy részét különböző számlákon tartja, melynek egy részét devizába tette. Ebből: január 31-ei MNB-középárfolyamon 23,5 millió forintot (tavaly ez még 52,7 millió volt)

euróban 35 millió forintot

hongkongi dollárban pedig 10 millió forintot tart.

Az idei vagyonnyilatkozatában ismét feltünteti, hogy mekkora fizetést kapott az Integritás Hatóság vezetése előtt: havi 15 millió forintot keresett a PwC Magyarország, 12 milliót pedig az Ernst & Young Magyarország cégtársaként.

Az Integritás Hatóság elnökeként pedig havi 5 655 500 forint adóköteles jövedelmet írt be vagyonnyilatkozatába, ami tavaly még 4 millió 950 ezer forint volt.

Időközben kiderült, hogy az elmúlt hetekben kereszttűzbe került Bíró Ferenc jogszerűen járhatott el, amikor kihagyott a vagyonnyilatkozatából egy solymári ingatlant, a hozzátartozó udvarral, gazdasági épülettel, erdővel és legelő besorolású, részben Natura 2000-es területtel. Kiderült, hogy a szervezet vezetője ott él a családjával, így pedig egy lakhely kihagyását engedő, 2022-es kitétel szerint törvényesen járt el, amikor nem tüntette fel – írta korábban az Átlátszó.

A Központi Nyomozó Főügyészség jelentős értékre elkövetett hűtlen kezelés és hivatali visszaélés miatt gyanúsítottként hallgatta ki az Integritás Hatóság elnökét, Biró Ferencet, aki a gyanú szerint többek között két autót is bérelt a szervezet számlájára, az egyiket a felesége magáncélra használta, ezzel mintegy 14 millió forint vagyoni hátrányt okozva az IH-nak.

Az elnök panasszal élt a gyanúsítás ellen, szerinte az megalapozatlan, és úgy véli, csak a szervezet ellehetetlenítése a cél – az ő személyén keresztül.

Az Átlátszó kérdésére az Integritás Hatóság azt közölte, hogy valóban ott lakik a hatóság elnöke és családja, ezért nem szerepeltették ezt az ingatlant Biró vagyonnyilatkozatában. Ugyanakkor a lap megjegyezte, hogy az Integritás Hatóság etikai kódexe szerint „nem csak feddhetetlennek kell lenni, annak is kell látszani”, és nem biztos, hogy a korrupció ellen küzdő szervezet vezetőjének esetében a feddhetetlenség látszatának megőrzését jól szolgálta a legnagyobb értékű ingatlan kihagyása a vagyonnyilatkozatból.