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Közélet Fidesz tüntetés

Antall György tiltakozott: a fideszesek ne használják fel édesapja, Antall József emlékét

mfor.hu

Méltatlan Antall Józsefhez, ha a megemlékezés nem őszinte, hanem a politikai színház része.

Mindig örülünk annak, ha ápolják Antall József emlékét, ám méltatlan hozzá, ha a megemlékezés nem őszinte, hanem a politikai színház része – ezt írta az egykori miniszterelnök fia, Antall György a Facebookon, a bejegyezést a 24.hu vette észre. 

Mint emlékezetes hétfőn a Fidesz-frakció tagjai megkoszorúzták a rendszerváltás utáni, első demokratikusan megválasztott miniszterelnök sírhelyét. Mindezt annak keretében, hogy tiltakozzanak a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítása ellen, mely szerintük a demokrácia és jogállam végét jelenti.

Az akció azonan nem nyerte el a néhai miniszterelnök fiának tetszését, aki ezt írta, hogy a rendszerváltozás első szabadon választott kormányának feje mindannyiunk történelmi öröksége. Sírhelye nyilvános, annak meglátogatásától senkit nem lehet eltiltani, ezt még a családja sem tehetné meg.

Életműve, az alkotmányosság, a szociális piacgazdaság, a feltétel nélküli nyugati elkötelezettség és a határon túli magyarok elkötelezett, önérdek nélküli védelme, mindannyiunk számára példamutató lehet. Nagyon sok politikus vehetett volna példát arról is, hogy a családi döntés értelmében nem kért kárpótlást az államosítások során elvett családi javakért, mert azt a magyar emberektől vette volna el, s a külföldi gyógykezelésének költségeit sem a magyar adófizetők, hanem a nyugati magyarok adományai fedezték.

Majd ezzel zárja bejegyzését, hogy mindig örül annak, ha ápolják édesapja az emlékét, ám méltatlan hozzá, ha a megemlékezés nem őszinte, hanem a politikai színház része.

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