Április 7-én Budapestre jöhet Trump alelnöke

JD Vance, az Egyesült Államok alelnöke április 7-8-án Magyarországra látogat – írta a Reuters két, a terveket ismerő forrásra hivatkozva, amit a Telex szemlézett. A hírügynökség megjegyezte, hogy JD Vance látogatására alig néhány nappal az április 12-i parlamenti választások előtt kerül sor. Azt is írja a Reuters, hogy a mostani választás Orbán Viktor miniszterelnök eddigi legszorosabb küzdelmének ígérkezik azóta, hogy 2010-ben hatalomra került.

Orbán Viktor mellett korábban Donald Trump amerikai elnök is nyíltan kiállt. A Reuters szerint Vance azért utazik Magyarországra, hogy ezzel támogassa Orbán pártját, amelyik a legtöbb közvélemény-kutatás szerint hátrányban van jobbközép kihívójával szemben. A látogatás részletei azonban még változhatnak az Irán elleni amerikai–izraeli háború fejleményei miatt – mondta a Reutersnek az egyik névtelenséget kérő forrás a Telex cikke szerint.