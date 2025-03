Áprilistól csúcsra járatja a riogatást az Orbán-kormány

„Szervezett bűnözés, súlyos kihívás” - fogalmazott. Azt is mondta, a magyaroknak tudnak munkahelyet biztosítani, de sok százezer ukránnak nem, és nem is akarnak.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt években „iszonyatos mennyiségű” fegyver került Ukrajnába, és nem lehet tudni, hogy azok egy kisebb vagy nagyobb része hol és kinél van.

„Nekünk Magyarország a legfontosabb, és ezért azt mondtuk, hogy ez a tagság súlyos veszélyekkel járna. Olyan sokkal, hogy az összeset most itt talán fel se tudom, vagy fel se akarom sorolni” - hangoztatta a kormánypárti politikus.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!