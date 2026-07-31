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Közélet Halálozás Szülés

Apró jó hír a hazai demográfiai helyzettel kapcsolatban

mfor.hu

5790 gyermek született, és 9167 ember vesztette életét júniusban idehaza. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,6, a halálozásoké 3,1 százalékkal csökkent. Többen kötöttek viszont házasságot.

A KSH előzetes népességi adatai szerint idén júniusban 5790 gyermek született, 2,6 százalékkal, 157-tel kevesebb, mint 2025 júniusában.

9167 ember vesztette életét, 3,1 százalékkal, 291-gyel kevesebb az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2025. júniusi 3511-gyel szemben 3377 fő volt. 

4942 pár kötött házasságot, 8,9 százalékkal, 403-mal több, mint egy évvel korábban.

Ezer lakosra 7,4 élveszületés és 11,8 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,2, a halálozási arányszám 0,3 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2025 júniusában. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 0,1 ezrelékponttal, 4,3 főre csökkent. Ezer lakosra 6,4 házasságkötés jutott, 0,5 ezrelékponttal több, mint az előző év júniusában.

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