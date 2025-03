Arcfelismerő berendezések: tovább a kínai úton?

A nemrégiben megszavazott módosító indítvány a Pride betiltása mellett a rendőrség arcfelismerő szoftver használatát is lehetővé teszi a tiltás ellenére is megjelenő tömeg azonosítására. Ám az arcfelismerés ilyen eseményekhez való használatát „az EU AI-törvénye tiltja”. Ha Magyarország nemzetbiztonsági okokra hivatkozna vagy terrorista fenyegetésként értelmezi a Pride-ot, akkor is megsértené az EU AI-törvényét.

A tiltott mesterséges intelligencia használatra vonatkozó szabályok február 2-án léptek hatályba – írja az euroactiv.com.

Daniel Freund EP-képviselő szerint „a gyülekezési jog eltörlése és az intézkedés arcfelismerő szoftverrel való érvényesítése mintha Oroszországban vagy Kínában történne – de nem, ez egy EU-tagállamban történik”.

Vagy épp Szerbiában: Belgrádban 2019-ben indult el a kínai Huawei arcfelismerő képességgel rendelkező térfigyelő kameráinak telepítése. Bár az arcfelismerő funkciót állítólag nem alkalmazzák, a hatóságok mégis ezt felhasználva szabtak ki bírságokat a tüntetőkre. Magyarországon is épp ez a cél: 200 ezer forintos bírságokat kiszabni azokra, akik a tiltás ellenére mégis ott lesznek a Pride napjára tervezett eseményen.

Amerika óva int attól, hogy Kínából szerezze be bárki is az arcfelismerő technológiát

A Belügyminisztérium már tavaly arról beszélt, hogy arcfelismerő rendszereket hazánkban is bevethetnek – ezt annak kapcsán jelentették be, hogy kínai rendőrök megjelenését vetítették előre, akik magyar kollégájukkal párban járőröznének. Bár Magyarországon élő kínaiak megfigyelését emlegették ezzel kapcsolatban, a csaknem egy éve aláírt megállapodás ellenére 2024. december 19-ig még egy rendfenntartó sem érkezett Kínából. Ugyanakkor valami mégis történik a háttérben: Hadházy Ákos országgyűlési képviselő tavaly év végén arra hívta fel a figyelmet, hogy Budán kínai zászlóval jelölt katonai terepjárót fotóztak, a Magyar Hang szerint pedig tavaly nyár óta a Kínai Népköztársaság minden állami tulajdonú vállalatához tartalékos, míliciaszerű fegyveres egységeket rendelt az úgynevezett Népi Fegyveres Erők Osztályából.

2025. január 9-én az NISZ Nemzeti Infokommunikációs Kft. 7 darab hordozható, Chameleon 5R Dual vagy azzal egyenértékű, biometrikus adatok felvételezésére alkalmas eszköz beszerzésére írt ki pályázatot.

Bár február 14-én lejárt a határidő, a pályázat eredményét még nem tették nyilvánossá. A vásárolni kívánt eszközök specifikációi ujjlenyomat- és arcrögzítési képességet is tartalmaznak.

Az USA szerint a kínai arcfelismerők fenyegetést jelentenek a világra

Kérdés, hogy Magyarország kínai arcfelismerő rendszereket akar-e beszerezni, vagy sem. Ez azért nem mindegy, mert az Amerikai Védelmi Minisztérium 200 oldalas jelentése szerint a Kínai Népköztársaság által a mesterséges intelligencia és a biometrikus adatok terén elért fejlesztései jelentős kockázatot jelentenek a globális biztonságra, különösen az Egyesült Államokra és a nyugati országokra nézve – írja a biometricupdate.com.

A jelentés figyelmeztet:

„Kína célja, hogy 2025-re megelőzze a Nyugatot a mesterséges intelligencia kutatás-fejlesztésében, s hogy 2030-ra a mesterséges intelligencia terén világelsővé váljon, és központi szerepet játsszon az „intelligens hadviselés” jövőbeli koncepciójában. Ez a stratégia magában foglalja a mesterséges intelligencia kihasználását, a kiberműveleteket, például a felderítést, a mélyhamisítást, a félretájékoztatási kampányokat és az államilag szponzorált hackelést, beleértve a személyes adatokhoz való hozzájutást, amelyek segítségével zsarolhatja és kényszerítheti a megcélzott személyeket. A minisztérium szerint „a Kínai Népköztársaság jelentős és tartós kibertechnológiás kémkedési és támadási fenyegetést jelent.”

A portál szerint a jelentés arra is kitér, hogy Kína világszerte exportál arcfelismerő rendszereket, amellyel a célországok stratégiai függőségére fókuszálva előmozdítja a tekintélyelvű kormányzási modelljét. A kritikusok azzal érvelnek, hogy ezek az exportok nem mást, mint az elnyomást segítik elő, miközben Peking felügyeleti befolyását növelik világszerte.

A Kínában gyártott biometrikus és mesterségesintelligencia-technológiák alkalmazása és elterjedése komoly etikai és geopolitikai következményekkel járnak – írja az Amerikai Védelmi Minisztérium.

Belföldön példátlan társadalmi kontrollt tesznek lehetővé, ami érthető módon aggodalmat kelt az emberi jogi visszaélések miatt. Nemzetközi szinten pedig e módszerek normalizálhatják a tekintélyelvű gyakorlatokat, amivel demokratikus normákat ásnak alá, miközben elősegítik az állam által irányított elnyomást az „örökbefogadó” országokban.

Ne legyenek illúzióink: a kínai technológiára támaszkodó nemzetek a kémkedés és/vagy a politikai elnyomás kockázatával nézhetnek szembe, mivel Peking sem rest, és rendesen kihasználhatja e rendszerek sebezhetőségét vagy kiskapuit. Ezenkívül Kína a biometrikus adatok hatalmas tárházának ellenőrzésével stratégiai célokra is felhasználhatja ezeket az információkat – figyelmeztet a minisztériumi jelentés. Hiszen ezek magukban foglalják a nemzetközi együttműködések során gyűjtött vagy számítógépes kémkedés során ellopott adatok felhasználását is.

Márpedig az ilyen adatok betekintést nyújtanak a lakosság viselkedésébe és sebezhetőségébe, amelyekkel geopolitikai konfliktusokban elsőbbséget élvezhet Kína.

Az, hogy Kína rendkívüli módon előretört a mesterséges intelligencia, a biometrikus adatok és az arcfelismerés terén, rávilágít a technológiai fejlődés és a globális biztonsági kockázatok kétélűségére. Noha ezek a technológiák potenciális előnyökkel járhatnak, a Kínai Népköztársaság felügyelete és katonai ambícióiba való beintegrálása jelentős riadalmat kelt egyes országokban.