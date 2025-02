Arcpirító adatokra bukkantunk – így keresnek a politikusok a választóikhoz képest

Milyen vagyont vallottak be azok a politikusok, akiknek a kezébe a legszegényebb területeken élő magyarok helyezték a bizalmukat?

A legsokkolóbb a tiszteletdíj és az átlagbér közti különbség Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt, a régiót képviselő öt fideszes, és egy KDNP-s politikus ugyanis átlagosan 2,62 millió forintot vihetett haza – Vinnai Győző díjazása pedig elérte a bruttó 3 millió forintot is. Ezzel szemben a lakossági átlag bruttó 465,4 ezer forint volt, azaz az itteni illetőségű Országgyűlésben ülő honatyák több mint öt és félszer többet kerestek ennél.

Ahogy a grafikonon is látszik, a legmegdöbbentőbb adat egyértelműen Hajdú-Bihar vármegye képviselőinek kiugróan magas fizetése. Az itt kizárólag fideszes politikusokból álló csapat – amelyben természetesen Kósa Lajos, Debrecen korábbi polgármestere is megtalálható – átlagosan 2,82 millió forintos tiszteletdíjat vehetett fel. A képviselők két fizetési kategóriába estek:

A magyar választási törvények szerint az Országgyűlés 199 képviselője közül 106-an egyéni választókerületben szereznek mandátumot, így elvileg ezen területek érdekeit is képviselniük kellene a parlamentben – bár ez egyes esetekben vitatható.

