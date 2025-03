Árrésstop: Nagy Márton elmondta a részleteket

A teljes infláció márciusban 5 százalék körüli szintre csökkenhet, az élelmiszerinfláció áprilisra mérséklődhet. Ha azonban nem csökken 7-8 százalékra, az árrésstop hatályát meghosszabbíthatják, vagy szigorúbb intézkedéseket vezethetnek be, magyarázta a tárcavezető.

A március 17-én életbe lépő árrésstop hatása a márciusi inflációs adatban még nem jelenik meg érdemben, mivel a KSH adatgyűjtése március 20-án lezárul. Ezért nem is kell a márciusi inflációs adatban ennek az intézkedésnek a hatását keresni – hangsúlyozta a miniszter. Az inflációs hatásokat a NAV és az online árfigyelő segítségével követik nyomon.

Megjött a miniszterelnök válasza a reggeli csúnya inflációs adatra: harminc élelmiszer esetében vezetnek be korlátozást.

Ha nem válik be, más eszközökhöz is nyúlhatnak.

