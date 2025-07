Átalakulhat a szolidaritási hozzájárulási rendszer

A szolidaritási hozzájárulást azoknak a településeknek kell befizetniük az államkasszába, amelyeknek van iparűzési adóbevétele. Ebből a forrásból olyan települések is részesülnek fejlesztési támogatásban, amelyek nem rendelkeznek ilyen bevétellel.

