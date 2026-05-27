„Átgondolatlan a polgármesteri illetmények csökkentése” – mondja a TÖOSZ elnöke

A szervezet az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta, hogy a polgármesteri illetmények Magyar Péter miniszterelnök által bejelentett 2024 előtti szintre történő csökkentése újabb bérfeszültségeket okozna – különösen az ötezer lakos alatti településeken –, miközben a jelenlegi szabályozás a korábban kialakult aránytalanságok jelentős részét rendezte.

„Az önkormányzati rendszer stabil működéséhez kiszámítható finanszírozásra és a településvezetők lelkiismeretes, gyakorlatilag folyamatos szolgálatot jelentő munkájának megbecsülésére van szükség” – fogalmazott Hanusi Péter, a TÖOSZ elnöke.

Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott, szombat este sugárzott interjújában mondta azt, hogy jelentősen csökkenni fog a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése.