3p
Közélet Fidesz Tisza Párt Választás 2026 Lázár János

Áttörte a kormánypárti buborékot Lázár János – csak nem a jó irányban

mfor.hu

Széles körhöz eljutottak a szavai.

Az Europion lapunknak küldött, Lázár János „vécépulcolós” kijelentéseiről, illetve a cigány-nem cigány együttélés megítélésről készült friss felméréséből az derül ki, hogy a magyar társadalom 59 százalékához eljutott a miniszter elhíresült mondata. Ennyien válaszolták ugyani azt, hogy „pontosan tudják, miről van szó” az idézet feltüntetését követően.

További 19 százaléknak „rémlett valami”, és csupán 20 százalék állította, hogy most hall először az ügyről. Az ügy a politikai buborékon is áttört, ugyanis a kizárólag a kormánypárti médiából tájékozódók 42 százaléka és a 2024-es EP-választásokon (még) a kormánypártra szavazók 53 százaléka is saját bevallása szerint pontosan tisztában van vele, hogy miről van szól az idézetet olvasva.

Viszonylag egyértelmű a közvélemény ítélete a mondattal kapcsolatban: a válaszadók kétharmada szerint „felháborító, és nincs helye a közbeszédben”, 14 százaléknak „nem szimpatikus, de egy kampányba belefér”, és csak minden ötödik magyar szerint nincs ebben semmi kivetnivaló, hiszen Lázár csak az igazságot mondta ki. Az ügy ismeretéhez képest itt már élesebbek a pártpolitikai választóvonalak: míg a Tisza-szavazók és tőlük nem sokkal lemaradva az egyéb ellenzéki szavazók szinte egyöntetűen nyilvánítják a mondatot felháborítónak (92 százalék, illetve 79 százalék), addig a kormánypárti tábor megosztott. Körülbelül harmaduk (34 százalék) választotta a legszigorúbb válaszopciót, és további 22 százalék kritikus, de elnézőbb („kampányba belefér”). A pártnélküliek véleménye is inkább az ellenzéki szavazókéhoz áll közelebb: 66 százalék szerint felháborító, és további 14 százalék elnézően kritikus a mondattal kapcsolatban.

A következményekkel kapcsolatban már megosztottabb a társadalom, 52 százalék szerint Lázárnak le kellene mondani, 36 százalék szerint elegendő volt a miniszter bocsánatkérése – 11 százalék szerint viszont erre sem lett volna szükség. A kormánypárti szavazók ötöde is Lázár lemondását várná, míg a Tisza-szavazók 89 százalékának volt ez a véleménye.

Inkább kritikusak a magyarok a cigány–nem cigány együttélés általános megítélését illetően az Orbán-kormányok ideje alatt: a relatív többség (42 százalék) szerint romlott, és csak 18 százalék szerint javult ez az együttélés, míg 41 százalék szerint változatlan maradt. Főleg a legfiatalabb korcsoport tagjai, a 16–29 évesek igen kritikusak (59 százalék szerint romlott az együttélés), míg a 60 év felettieknek csak a harmada (33 százalék) gondolkodik így.

Érdekesség továbbá, hogy az együttélési problémáknak leginkább kitett kistelepülések lakói körében kevésbé kritikus a közvélemény (36 százalék), mint a megyeszékhelyeken (43 százalék) és különösen a fővárosiak körében (48 százalék). Ezt részben az magyarázhatja, hogy a kérdés megítélésére erősen rányomja a bélyegét a pártpreferencia, és a kistelepüléseken a legutóbbi kutatások szerint továbbra is erősen felülreprezentált a kormánypárt. Ennek megfelelően a kormánypártiaknak csak 11 százaléka kritikus a kérdésben, és 41 százalékuk szerint javult az együttélés az Orbán-kormányok alatt. Ezzel szemben a Tisza-szavazók körében fordítottak és még sarkosabbak ezek az arányok: 62 százalék szerint romlott, és csak 4 százalék szerint javult a cigány–nem cigány együttélés Magyarországon.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Beelőzte Magyar Péter Orbán Viktort, de van egy kis csavar

Beelőzte Magyar Péter Orbán Viktort, de van egy kis csavar

Ki az alkalmasabb kormányfőnek?

Nem rengették meg a Fidesz táborát Lázár János vécépucolós mondatai

Nem rengették meg a Fidesz táborát Lázár János vécépucolós mondatai

Felmérés készült a hatásokról.

Egyelőre nem találni az MSZP-t az induló pártok között

Eddig 12 pártot vettek nyilvántartásba a 2026-os választásokra, de az MSZP nincs köztük.

Orbán Viktor kiutasításokról döntött

A kényszersorozáson részt vett ukrán személyeket érinti. 

Elszakadt a cérna Karácsony Gergelynél: az Európai Bizottsághoz fordul

A kormány nem helyezheti a jog fölé magát – véli a főpolgármester. 

Ítéletet hirdettek Maja T. ügyében

Nyolc év fegyházra ítélték. 

Megvan Magyar Péter évértékelőjének időpontja is

A Tisza Párt elnöke Facebook-oldalán jelentette be. 

Tulajdonosváltás az egyik internetes portálnál

Máshoz került az Azonnali. 

Gyárfás Tamás nem menekül, döntött a Kúria

Gyárfás Tamás nem menekül, döntött a Kúria

Elutasították a felülvizsgálati indítványt.

Amíg ön aludt, Sulyok Tamás magyar állampolgárságokat vett el

Amíg ön aludt, Sulyok Tamás magyar állampolgárságokat vett el

A köztársasági elnök határozatban döntött.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168