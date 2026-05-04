Átvették a képviselők a megbízólevelet, de Szijjártó Péter és Lázár János nem volt ott

Ők később veszik majd át.

Átvették megbízólevelüket az április 12-i országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók hétfőn az Országház Kupolatermében.

Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke a megbízólevelek átadása előtt emlékeztetett, április 12-én zajlott le az országgyűlési választás, melynek eredménye május 1-jén emelkedett jogerőre. Ettől az időponttól számítva az NVB öt napon belül köteles átadni a listán mandátumot szerzett országgyűlési képviselők mandátumát – jelezte.

Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a választás lebonyolításában több mint százezer ember vett részt. Megállapította, hogy a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették.

Az országgyűlési választás jogerős végeredménye szerint a Tisza Párt 45, a Fidesz-KDNP pártszövetség 42, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 listás mandátumot szerzett.

A megbízóleveleket Sasvári Róbert és Nagy Attila elsőként a Tisza Párt listájáról mandátumot szerzett Kapitány Istvánnak adta át.

A leköszönő kormány több jelentős neve, így Szijjártó Péter, Lázár János, Kocsis Máté és Rétvári Bence is később veszi át megbízólevelét.

 

Magyar Péter bejelentést tett: több mint egy évtized után ez is megváltozik

A miniszterelnököt nem a TEK védi majd.

MTA - Magyar Péter

Magyar Péter: a K+F ráfordítást a GDP 2 százalék fölé emeljük középtávon, a cél pedig a 3 százalék

A kijelölt miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémián tartott beszédében közölte azt is, hogy az elvándorlás megállítását és a külföldön dolgozó kutatók visszatérését támogatják, ezen kívülk kiszámítható bérpályát és lakhatási támogatást ígért. 

Veszélyesek a magyar utak? Itt egy aggasztó statisztika – A hét ábrája

Egymillió lakosra vetítve többen halnak meg itthon közúti balesetben, mint az Európai Unióban átlagosan.

Magyar Péter és Gajdos László

Kritikus a vízhelyzet Magyarországon, Magyar Péter azonnali tervet állíttat össze

Gajdos Lászlót egy azonnali rövid- és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte Magyar Péter.

Dagad a botrány a Nemzeti Kulturális Alapnál, újabb lemondást jelentettek be

Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alap Bizottságában betöltött tagságáról az NKA finanszírozási botránya miatt.

Súlyosan bántalmazták a 24.hu főszerkesztőjét, fényes nappal támadták meg

Világosban történt az eset a XIII. kerületben, Pető Péter többszörös arccsonttörést szenvedett. 

Vitézy Dávid újabb csontvázat talált Lázár János szekrényében

Újabb 280 milliárd forint uniós forrás került veszélybe.

Megvan, milyen pozíciót kap Radnai Márk és Rost Andrea Magyar Péter kormányában

Radnai Márk és Rost Andrea kormánybiztos lesz.

Orbán Viktor az utolsó pillanatig ellenáll Brüsszelnek

Magyarország kormánya nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét az azzal kapcsolatos politikai, jogi és alkotmányos aggályokra tekintettel – áll Orbán Viktor miniszterelnök Sulyok Tamás államfőnek írt levelében, melyet Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tett közzé a Facebook-oldalán szombaton.

Befagyasztottak egy 11 milliárdos NER-vagyont az egyik bankban

A blokkolt összeg viszont csak töredéke a teljes, külföldre mozgatni kívánt vagyonnak.

